Málaga exige el ferrocarril de la Costa del Sol mientras el Gobierno impulsa el tren orbital de 5.200 millones en Cataluña

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga, con apoyo de todos los grupos políticos, exige al Gobierno inversiones urgentes en infraestructuras, destacando el tren de la Costa del Sol. La moción municipal reclama un calendario detallado, financiación y plazos de ejecución para el tren litoral, que sigue pendiente de estudios de viabilidad desde hace años. Se denuncia el agravio comparativo con el proyecto del tren orbital en Cataluña, que sí ha recibido un compromiso económico estatal de 5.200 millones de euros. La moción también pide mejoras inmediatas en las líneas de Cercanías, más frecuencias de autobuses interurbanos y estudios para extender el Metro en Málaga.

Málaga vuelve a alzar la voz para exigir al Gobierno de España inversiones en materia de infraestructuras.

Si bien la demanda no es nueva, adquiere un valor simbólico manifiesto por cuanto la misma ha sido respaldada por todos los grupos políticos representados en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, incluidos el PSOE y Con Málaga, socios en el Ejecutivo de la Nación.

La iniciativa, que ha sido consensuada y avalada con carácter institucional, subraya la necesidad de impulsar actuaciones “urgentes” con las que paliar el "grave" déficit que sufre la provincia en materia de infraestructuras y movilidad.

Y aunque son varias las acciones reclamadas, cobra especial protagonismo el tren de la Costa del Sol. Más aún en un escenario político en el que el Gobierno sí parece comprometido con respaldar económicamente el tren orbital en Cataluña.

Una operación que se estima en unos 5.200 millones de euros y que permitirá construir un trazado ferroviario de carácter metropolitano de 120 kilómetros, con 40 estaciones.

El contenido de la moción destaca el contraste existente entre el paso adelante dado por el Ministerio de Transportes en este asunto, frente a la situación en la que se encuentra desde hace décadas el tren litoral.

Entre los acuerdos de la iniciativa, el Pleno municipal reclama al Gobierno un calendario detallado para afrontar la construcción del tren de la Costa del Sol, con financiación y plazos de ejecución.

El texto recuerda que el proyecto continúa pendiente de estudios de viabilidad, pese a que en 2018 ya se habían planteado alternativas técnicas, y cita un informe elaborado por Analistas Económicos de Andalucía que propone una nueva línea ferroviaria de 47 kilómetros entre Málaga capital y Marbella, con conexión al aeropuerto y varios municipios de la Costa del Sol.

"En nuestra provincia, una de las que más crece económica y poblacionalmente en España, seguimos esperando compromisos concretos, calendarios y financiación efectiva para el tren litoral y otras infraestructuras fundamentales, imprescindibles para garantizar la movilidad sostenible, la competitividad económica y la calidad de vida de miles de ciudadanos", se precisa en la moción.

Al tiempo, se considera que este "agravio" es más evidente al analizar la contribución de los malagueños a las arcas públicas. "Solo en el año 2025, el Gobierno de España ingresó más de 6.358 millones en impuestos estatales procedentes de esta provincia. Es inasumible que una de las provincias más pujantes y con mayor crecimiento de España sea la última en recibir inversiones, convirtiéndose en un cajero automático para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no revierte esos recursos en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", sentencia.

Inversiones estatales

Asimismo, exige un reparto "equilibrado y justo" de las inversiones estatales. Otras demandas son la convocatoria de una reunión urgente sobre movilidad ferroviaria y el impulso de mejoras inmediatas en las líneas de Cercanías C-1 y C-2.

Justamente, la iniciativa, firmada por los portavoces del Partido Popular, PSOE, Vox y Con Málaga, pone el foco en la saturación de las líneas de Cercanías y la falta de inversiones estructurales.

Por otro lado, a petición de Con Málaga, la moción introduce dos peticiones dirigidas a la Junta de Andalucía.

De un lado, se insta a la Administración regional a mejorar las frecuencias y horarios de los autobuses interurbanos del Consorcio de Transporte Metropolitano, así como incluir las previsiones presupuestarias que permitan acometer las actuaciones no ejecutadas del Plan de Transporte Metropolitano.

Y, de otro, se le pide presentar dentro de este año 2026 los estudios técnicos en relación a la extensión del Metro al distrito Este, el PTA y Ciudad Jardín.