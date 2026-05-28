El gran proyecto de VPO del Gobierno en Málaga llega tarde: sus 1.362 pisos no aliviarán la crisis hasta dentro de 5 o 6 años

Se prevé la creación de más de 4 km de carriles bici, soterramiento parcial de la A-7054 y un parque metropolitano, mejorando la movilidad y conectividad en la zona.

El diseño apuesta por la sostenibilidad: drenaje urbano sostenible, reutilización de aguas pluviales, vegetación autóctona y tecnologías innovadoras de captación hídrica.

El proyecto abarca 27,24 hectáreas e incluye una gran zona verde central, equipamientos públicos y una red viaria preparada para una futura línea de Metro ligero.

El desarrollo de 1.362 viviendas asequibles en Buenavista, Málaga, impulsado por el Gobierno, no estará listo hasta dentro de 5 o 6 años.

El futuro gran desarrollo de vivienda asequible impulsado por el Gobierno de España en los suelos de Buenavista, en el oeste de Málaga, entra de lleno en una nueva y clave fase administrativa con la licitación de las obras de urbanización.

Sin embargo, el valor de este hito no esconde el hecho incontestable de que llega tarde y de que las 1.362 viviendas asequibles programadas para aliviar la creciente crisis residencial de la capital de la Costa del Sol, con varias decenas de miles de demandantes, no serán una realidad al menos hasta dentro de cinco o seis años. Es decir, el horizonte posible se aleja en el tiempo hasta 2031 o 2032.

Este es un calendario factible después de que Casa 47 haya activado la primera pieza de la operación con la licitación de la urbanización por 33,6 millones de euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de junio para presentar sus ofertas.

A partir de ahí, la mesa de contratación analizará las ofertas y decidirá, siguiendo un criterio básicamente económico, qué empresa o empresas asuman la intervención. Sea como fuere, parece posible que este hito tenga lugar en la parte final del año, abriendo la puerta al arranque formal de los trabajos a principios de 2027.

Aunque son dos años los fijados para completar la urbanización, fuentes consultadas señalan la posibilidad de compatibilizar la finalización de esta fase con el inicio de las edificaciones residenciales.

¿Cuándo podrían empezar a ponerse ladrillos? Las fuentes hablan de que sería factible una vez superados los 12 o 14 meses desde el inicio de las tareas. En concreto, una vez se haya desarrollado la base de la urbanización.

Eso abriría la puerta a que los primeros proyectos residenciales comenzaran a materializarse entre finales de 2028 y principios de 2029, siempre que no haya retrasos administrativos o de ejecución.

Detalle de la urbanización prevista.

La sensación de letargo que pesa sobre esta iniciativa queda avalada por el hecho de que sus bases fueron fijadas hace ahora algo menos de tres décadas. En concreto, fue en 1999 cuando el Gobierno y el Ayuntamiento firmaron el convenio que dio origen al sector. Desde entonces, el proyecto ha pasado por sucesivos acuerdos, actualizaciones y revisiones sin llegar a materializarse.

Y a la par que hoja de ruta administrativa y urbanística ha acumulado años de tramitación, Málaga ha experimentado uno de los mayores incrementos de tensión residencial de su historia reciente.

Gran operación

Más allá de los tiempos, la operación no está exenta de interrogantes. Muchos de ellos se relacionan con el modelo que seguirá Casa 47, la entidad pública encargada de gestionar todo el ciclo del proyecto.

Hasta el momento se ignora si la heredera de Sepes va a apostar por desarrollar directamente las 14 parcelas residenciales, si opta por dejar en manos de socios privados todos o parte de las parcelas, si se decanta por viviendas en alquiler o en venta…

Buenavista no es un desarrollo residencial convencional. Afecta a 27,24 hectáreas sobre las que se plantea expandir la ciudad hacia el oeste con una mezcla de vivienda, equipamientos públicos, zonas verdes e infraestructuras estratégicas.

El plan contempla 1.362 viviendas protegidas distribuidas en 14 parcelas residenciales, espacios dotacionales y grandes áreas libres.

En conjunto, el ámbito destina más de 84.900 metros cuadrados a vivienda protegida, lo que lo convierte en uno de los principales desarrollos de vivienda pública previstos en la capital malagueña en las próximas décadas.

El proyecto incluye también equipamientos educativos, deportivos y sociales, así como un gran parque central que actuará como columna vertebral verde del barrio.

Diseño de las plazas hundidas que se ejecutarán en el nuevo barrio de Buenavista.

El diseño urbanístico de este nuevo barrio se concibe como una ampliación estructural de la ciudad hacia el oeste, con una fuerte apuesta por la movilidad sostenible y la integración de infraestructuras estratégicas.

El plan incluye una red viaria de gran capacidad, con un eje principal preparado para acoger en el futuro una línea de Metro ligero, además de más de 4 kilómetros de carriles bici y amplias conexiones peatonales.

También contempla intervenciones de gran impacto urbano como la mejora de conexiones con la A-357, el soterramiento parcial de la A-7054 y la creación de un gran parque metropolitano que sustituirá superficie actualmente ocupada por infraestructura viaria.

Sostenibilidad y nuevas soluciones urbanas

Buenavista incorpora un enfoque de sostenibilidad avanzada poco habitual en desarrollos de esta escala.

Entre sus elementos destacan sistemas de drenaje urbano sostenible, reutilización de aguas pluviales, vegetación autóctona para reducir el efecto isla de calor y soluciones energéticas de baja huella ambiental.

El proyecto incluye alumbrado LED de alta eficiencia, materiales reciclables, sistemas de filtración de agua y tecnologías innovadoras de captación hídrica atmosférica.

Además, se han realizado estudios arqueológicos y ambientales previos para compatibilizar el desarrollo con el entorno natural y patrimonial.

Movilidad sostenible

Paso del Metro de Málaga frente al Hospital Clínico.

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su infraestructura de movilidad, diseñada para combinar transporte privado, transporte público y modos blandos como la bicicleta y el paseo.

El eje principal RV-1 se concibe con cuatro carriles, mediana central y, especialmente, una reserva de 20 metros para una futura línea de Metro ligero, lo que permitirá integrar transporte masivo sin alterar el desarrollo residencial.

La red viaria se complementa con más de 4 kilómetros de carriles bici de doble sentido, aceras amplias y recorridos seguros que conectan viviendas, parques y colegios. Además, la urbanización incluye una gran rotonda de acceso (Glorieta G6) y un paso superior sobre la A-357, rompiendo barreras urbanas y mejorando la conectividad norte-sur de Málaga.

Parte de la A-7054 se soterrará, convirtiendo la superficie liberada en un parque metropolitano, una intervención que potencia la movilidad peatonal y ciclista y transforma la ciudad en torno a las personas.

Buenavista integrará soluciones avanzadas de sostenibilidad que hacen del barrio un referente urbano:

Drenaje sostenible (SUDS): plazas hundidas, acequias abiertas y depósitos subterráneos que captan aguas de lluvia para riego.

Reciclaje hídrico: el agua pluvial se reutiliza en jardines y zonas verdes, generando un ciclo cerrado.

Vegetación autóctona y de ribera: reduce la huella de carbono, absorbe contaminantes y disminuye el efecto de isla de calor.

Eficiencia energética: alumbrado LED de alta eficiencia, mobiliario urbano reciclable y materiales de bajo impacto ambiental.

Innovación ambiental: torres Warka para captación de agua atmosférica, parterres inundables y sistemas de filtración de agua distribuidos por el barrio.

El proyecto contempla obras de urbanización completas, incluyendo más de 458.000 metros cúbicos de excavaciones, 264.000 metros cúbicos de terraplenes, redes de abastecimiento de agua de más de 3,5 km, más de 6 km de saneamiento pluvial y residual, y 15 centros de transformación eléctrica con 273 luminarias LED.