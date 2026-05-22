Cuenta atrás para una macrourbanización en la frontera con Torremolinos: 2.900 viviendas y campo de golf

El Ayuntamiento de Málaga es titular de gran parte de los suelos para viales y dotaciones, mientras que el resto pertenece a promotoras y particulares.

El proyecto incluye 92.000 m² para equipamientos públicos, zonas verdes y 11.719 m² de techo comercial, con una inversión estimada de 70 millones de euros.

La operación ha superado un bloqueo administrativo tras corregir defectos técnicos y jurídicos que impedían su inscripción en el Registro de la Propiedad.

El desarrollo urbanístico de Rojas Santa Tecla prevé la construcción de 2.900 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en el oeste de Málaga.

La cuenta atrás para el desarrollo de Rojas Santa Tecla ya ha comenzado.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó el pasado lunes el acuerdo del Consejo de Urbanismo de Málaga que valida la operación jurídica complementaria diseñada para desbloquear definitivamente uno de los mayores sectores urbanísticos pendientes de la capital, donde se proyectan unas 2.900 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos sobre una superficie cercana a los 1,5 millones de metros cuadrados.

La publicación supone un paso decisivo para sacar al sector del limbo administrativo y registral en el que permanecía atrapado desde hace años.

Aunque el proyecto de reparcelación fue aprobado por el Consejo de la Gerencia de Urbanismo el 19 de mayo de 2023, su inscripción quedó suspendida posteriormente por el Registro de la Propiedad número 10 de Málaga, que emitió en julio de 2024 una nota de calificación negativa señalando numerosos defectos técnicos y jurídicos del documento.

El problema no afectaba al planeamiento urbanístico en sí, sino a su encaje registral. Es decir, las fincas y aprovechamientos previstos existían sobre el papel y dentro del expediente urbanístico, pero no podían consolidarse jurídicamente en el Registro de la Propiedad, una circunstancia que impedía avanzar con plenas garantías en cuestiones esenciales como la concesión de licencias, la financiación de promociones o las futuras operaciones de compraventa.

Ordenación de la futura urbanización de Rojas Santa-Tecla, en Málaga.

Para salvar ese bloqueo, la Junta de Compensación promovió una operación jurídica complementaria específica, amparada en el Reglamento General de la Ley andaluza de impulso para la sostenibilidad del territorio, con el objetivo de corregir uno por uno todos los reparos planteados por el registrador.

La documentación ahora validada incorpora modificaciones y aclaraciones de enorme complejidad técnica y administrativa. Entre otras cuestiones, actualiza cambios de titularidad derivados de herencias, defunciones o compraventas producidas durante la tramitación; regulariza fincas que carecían de inscripción; incorpora escrituras y títulos pendientes; acredita poderes de representación de distintas sociedades y organismos públicos; y documenta ocupaciones e indemnizaciones mediante actas notariales y consignaciones en la Caja General de Depósitos.

El expediente también aborda uno de los aspectos más delicados del desarrollo: la coordinación geométrica y catastral de todo el sector. Para ello se incorporan informes de validación gráfica de las fincas de resultado, los sistemas viarios y el dominio público hidráulico, así como documentación específica relativa a la vía pecuaria Vereda del Camino de Churriana a Málaga.

Asimismo, se deja constancia de la corrección de la cartografía catastral en la franja limítrofe entre Málaga y Torremolinos afectada por el desarrollo, de manera que todas las parcelas del ámbito queden inequívocamente integradas dentro del término municipal malagueño.

El acuerdo también ordena la posición registral de parcelas vinculadas al Ministerio de Defensa y al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), además de reflejar cargas hipotecarias y embargos existentes sobre distintos terrenos del sector.

Detalles de la operación

Rojas Santa Tecla está considerado como uno de los grandes desarrollos estratégicos del oeste de Málaga. La ordenación contempla una importante bolsa residencial con viviendas plurifamiliares y unifamiliares, parcelas comerciales y amplias reservas para equipamientos deportivos, educativos y sociales, además de zonas verdes y sistemas generales.

Según las estimaciones manejadas para el sector, la urbanización requerirá una inversión cercana a los 70 millones de euros y un plazo de ejecución de unos 28 meses una vez puedan activarse las obras.

El futuro ámbito incorporará además un campo de golf de 18 hoyos que ocupará en torno a 500.000 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los elementos vertebradores del desarrollo.

A ello se suma una importante reserva dotacional. Más de 92.000 metros cuadrados estarán destinados a equipamientos públicos, de los que 22.784 metros cuadrados serán para instalaciones deportivas, 45.690 para uso escolar y otros 24.207 para equipamientos sociales. El planeamiento también contempla un techo edificable comercial de 11.719 metros cuadrados y la creación de unos 244.172 metros cuadrados de nuevos viales e infraestructuras de comunicación internas.

El Ayuntamiento de Málaga figura, de hecho, como titular de buena parte de los suelos destinados a viales, áreas libres y dotaciones públicas, mientras que el resto de la propiedad se reparte entre promotoras, sociedades patrimoniales y particulares.

Con la publicación del acuerdo en el BOP, el sector da ahora un paso clave hacia su desbloqueo definitivo. Si el Registro de la Propiedad acepta las subsanaciones planteadas y procede finalmente a inscribir la reparcelación, Málaga podrá activar una de las mayores operaciones residenciales y urbanísticas pendientes de su término municipal.