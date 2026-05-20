El Martín Carpena de Málaga se transforma: nueva pista para el Unicaja y gran ampliación de la auxiliar

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga modernizará el Palacio de Deportes Martín Carpena con una nueva pista desmontable de madera y la ampliación de la pista auxiliar. La pista central y la auxiliar tendrán el mismo sistema técnico y prestaciones deportivas, permitiendo al Unicaja entrenar y competir en superficies idénticas. La pista auxiliar casi duplicará su tamaño, pasando de 683 a cerca de 1.250 metros cuadrados, y será apta para baloncesto, balonmano y fútbol sala. Las obras se realizarán entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, garantizando compatibilidad con el pavimento existente y certificación internacional FIBA.

El Ayuntamiento de Málaga ha activado una importante operación para modernizar el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y adaptar sus instalaciones a las máximas exigencias del baloncesto profesional y de los grandes eventos deportivos internacionales.

La empresa municipal Málaga Deporte y Eventos ha sacado a concurso, por 200.000 euros, el suministro e instalación de un nuevo pavimento deportivo desmontable de madera para la pista central del recinto, así como la ampliación y transformación de la pista auxiliar. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de junio.

La actuación permitirá renovar completamente la cancha principal donde juega el Unicaja Baloncesto y, al mismo tiempo, convertir la pista auxiliar en un espacio polideportivo de gran formato, con capacidad para entrenamientos y competiciones de distintas disciplinas.

Dos pistas gemelas

Uno de los objetivos clave del proyecto es que tanto la pista central como la auxiliar dispongan exactamente del mismo sistema técnico y las mismas prestaciones deportivas.

Para ello, el nuevo parquet desmontable se instalará en la pista principal, mientras que la actual cancha central será reutilizada y ampliada para trasladarla al espacio auxiliar.

La operación permitirá que el primer equipo del Unicaja pueda entrenar sobre una superficie idéntica a la utilizada en competición oficial ACB y FIBA, mejorando las condiciones de preparación deportiva y facilitando además el intercambio de ambas pistas en función de las necesidades del recinto.

El contrato contempla específicamente la instalación de un sistema homologado FIBA Nivel 1, con certificación internacional para grandes competiciones, además de nuevos marcajes, rotulación y logotipos integrados bajo barniz.

Pista auxiliar más grande

La ampliación prevista en la pista secundaria es especialmente relevante. El espacio pasará de unos 683 metros cuadrados actuales a cerca de 1.250 metros cuadrados, prácticamente el doble.

La nueva superficie permitirá albergar configuraciones multideporte para baloncesto, balonmano o fútbol sala, con amplias zonas de seguridad perimetrales y mejores condiciones para entrenamientos profesionales.

El proyecto también incrementará de forma notable la logística del recinto. Según la documentación técnica, el volumen de paneles desmontables casi se duplicará, obligando a incorporar nuevos carros de transporte y sistemas específicos de almacenamiento.

Montaje en verano

El calendario previsto es muy ajustado. Los trabajos deberán ejecutarse entre el 27 de julio y el 31 de agosto de 2026, aprovechando el parón estival y antes del inicio de la nueva temporada deportiva.

La licitación fija además una condición muy concreta: el sistema deberá ser compatible con el pavimento ya existente, fabricado por la firma internacional KTL Sports Flooring.

La documentación técnica sostiene que utilizar otro fabricante rompería la compatibilidad estructural, afectaría a las homologaciones internacionales y podría incluso invalidar la garantía actual de las pistas.

La operación no solo está pensada para el Unicaja. El objetivo es reforzar la polivalencia del Martín Carpena, uno de los grandes recintos deportivos y de espectáculos del sur de España.