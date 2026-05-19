El barrio de La Trinidad, en plena ebullición: Málaga allana el camino a la construcción de 68 viviendas

Imagen de los terrenos sobre los que se plantea la nueva promoción residencial. Google Earth

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Gobierno Local de Málaga ha aprobado el proyecto de urbanización para construir 68 viviendas en el barrio de La Trinidad. La operación contempla cuatro edificios sobre una parcela de casi 2.000 metros cuadrados, promovida por WM2 Málaga SL. El proyecto incluye la creación de un nuevo vial de 354,73 metros cuadrados para mejorar la conexión urbana entre las calles Juan de Herrera y Trinidad. También se han aprobado proyectos para viviendas unifamiliares en las calles Ramal Monte Sancha y Dos Aceras, adaptadas a las características del entorno.

El sector inmobiliario de Málaga capital sigue teniendo en el popular barrio de La Trinidad uno de los focos de mayor interés.

Y no sólo con el impulso de proyectos de apartamentos turísticos y hoteles, sino también de nuevas promociones residenciales.

Este es el caso de la última iniciativa a la que acaba de dar luz verde inicial este martes la Junta de Gobierno Local de Málaga, que ha aprobado el proyecto de urbanización de una operación que contempla la ejecución de cuatro edificios con capacidad para 68 viviendas en el marco del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

La iniciativa, impulsada por WM2 Málaga SL, vinculada a White Málaga, afecta a una parcela de 1.985,83 metros cuadrados, sobre la que se autoriza una edificabilidad máxima de 5.309,93 metros cuadrados. La pastilla está situada entre las calles Adela Quiguisola y Trinidad.

Sobre esta infraestructura se ejecutará un nuevo vial de 354,73 metros cuadrados que permitirá dar continuidad a la calle Juan de Herrera hasta su conexión con la calle Trinidad, mejorando la permeabilidad urbana en este entorno.

El presupuesto base de licitación de este proyecto de urbanización asciende a 169.092,33 euros.

Unifamiliar en Monte Sancha

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado un estudio de detalle en la calle Ramal Monte Sancha, 12, sobre una parcela de 686,76 metros cuadrados clasificada como suelo urbano y destinada a uso residencial.

El proyecto prevé la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con planta baja más una altura, adaptando su diseño al perfil natural del terreno y respetando las alineaciones existentes en los linderos.

El objetivo es garantizar la integración del inmueble en el entorno urbano, evitando discontinuidades en las vías de servicio sin afectar a las parcelas colindantes.

Asimismo, se ha aprobado un segundo estudio de detalle en la calle Dos Aceras, 11, promovido por Garcuesta S.L., para la construcción de otra vivienda unifamiliar en una parcela de 34,70 metros cuadrados actualmente sin edificar.

El proyecto plantea una edificación de planta baja más tres alturas y bajo cubierta, ajustándose a la ficha del Catálogo de Edificios Protegidos del PEPRI Centro.