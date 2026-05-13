Málaga desbloquea una nueva gasolinera de Plenoil tras seis años de tramitación urbanística

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha desbloqueado la tramitación para construir una gasolinera de Plenoil en la Carretera Azucarera-Intelhorce tras seis años de gestiones urbanísticas. El proyecto, que afecta a dos parcelas con un total de 873,72 metros cuadrados de suelo industrial, ha superado la evaluación ambiental y los informes sectoriales sin recibir alegaciones vecinales. La Comisión de Urbanismo dará luz verde definitiva al plan especial, que cuenta con informes favorables de la Junta de Andalucía, Aviación Civil y la Consejería de Agricultura. El futuro proyecto deberá garantizar que no haya filtraciones al terreno, conforme a la normativa estatal y sectorial aplicable a estaciones de servicio en zonas industriales.

El Ayuntamiento de Málaga completa el procedimiento que permitirá la construcción de una gasolinera de Plenoil en la Carretera Azucarera-Intelhorce.

Con este objetivo, la próxima Comisión de Urbanismo dará luz verde definitiva al plan especial que autoriza esta instalación. Y con ello completa un expediente que lleva en marcha desde 2020.

Desde ese momento, ha superado la evaluación ambiental, los informes sectoriales y el periodo de información pública sin recibir alegaciones.

La propuesta que ahora va a la Comisión afecta a dos parcelas que, agrupadas, suman 873,72 metros cuadrados. Ambas están calificadas como suelo urbano productivo, uso industrial IND-2. El ámbito forma parte del sector PA-G.9 (83) y del Plan Especial de Reforma Interior UA-I.4 “Guadalhorce Pol.0”, con aprobación definitiva de 1986.

La documentación técnica fue presentada en agosto de 2020, y en marzo de 2021 se activó la Evaluación Ambiental Estratégica simplificada. El informe ambiental estratégico llegó en junio de 2022 y, ya en marzo de 2023, la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el plan.

Desde entonces, el expediente ha ido acumulando informes favorables y correcciones técnicas hasta llegar al informe municipal del 17 de abril de 2026, que propone la aprobación definitiva.

Sin alegaciones vecinales

Uno de los datos más relevantes del expediente es que durante el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación. El edicto de la aprobación inicial estuvo expuesto entre el 19 de abril y el 19 de mayo de 2023, y el certificado municipal deja constancia de que no entró ningún escrito por registro en ese periodo.

También han sido favorables los informes de la Junta de Andalucía y de Aviación Civil, que incluso reiteró en marzo de 2024 que seguían siendo válidas sus observaciones anteriores.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural emitió en marzo de 2026 un informe favorable, aunque advirtió de que el futuro proyecto deberá garantizar la imposibilidad de filtraciones al terreno de los productos almacenados.

El expediente recuerda que el PGOU 2011 obligaba a tramitar un Plan Especial para autorizar instalaciones de suministro de carburantes, al considerarlas un caso singular dentro del uso industrial.

El documento cita además la normativa estatal sobre hidrocarburos para sostener que las estaciones de servicio son compatibles con polígonos y zonas industriales, y que no puede exigirse una calificación expresa del suelo como “apto para estación de servicio” si el uso encaja en ese marco.

La propuesta insiste en que el Plan Especial no exime del cumplimiento de la normativa sectorial que se aplicará después en la licencia de obras y en la puesta en funcionamiento de la actividad.