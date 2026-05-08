Málaga da el primer paso para reordenar el tráfico en el entorno de la plaza Manuel Azaña

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado las obras para una prueba piloto de remodelación viaria en la plaza Manuel Azaña, con un coste de 99.895 euros y un plazo de dos meses. La actuación incluye el traslado provisional de la parada de autobús código 2003 a la Avenida de Andalucía para mejorar la fluidez del tráfico y la accesibilidad. La prueba piloto contempla el cierre de la mediana con elementos removibles, modificaciones mínimas de señalización y alternativas de itinerarios para vehículos. El objetivo municipal es reducir la contaminación, aumentar la seguridad de peatones y ciclistas, y mejorar la capacidad y circulación en el entorno de la plaza.

La polémica y contestada reordenación viaria de la plaza Manuel Azaña, puesta sobre la mesa por el Ayuntamiento de Málaga meses atrás, da un paso definitivo.

Lejos de variar sus planes iniciales, el Consistorio sigue con paso firme y acaba de adjudicar las obras de construcción para la ejecución de una prueba piloto de remodelación de una parada de autobús y reordenación viaria en el entorno de la plaza.

De acuerdo con la documentación oficial consultada por EL ESPAÑOL de Málaga, esta actuación va a ser desarrollada por la empresa Actua Infraestructuras, con un coste estimado de 99.895 euros (IVA incluido) y un plazo de dos meses.

La suya es la mejor de las dos ofertas que han concurrido a este procedimiento. La otra es de la empresa Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios.

Atendiendo a la justificación aportada desde la Casona del Parque, en el análisis de la situación actual se ha identificado la necesidad de actuar sobre la parada de autobús con código 2003, situada en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, en el vial norte de la Avenida Blas Infante. En este punto paran las líneas 11, 25 y la Exprés desde el centro a Málaga Techpark.

La disposición actual de las paradas en dicha zona genera problemas de circulación derivados de la acumulación de autobuses en parada, provocando retenciones y dificultades para la movilidad del tráfico.

Con el objetivo de mejorar la funcionalidad de la parada y reducir las afecciones al tráfico existentes, se plantea el desplazamiento de esta parada a la Avenida de Andalucía, en el entorno de la Plaza Manuel Azaña.

El proyecto inicialmente contemplaba la reubicación de dos paradas del entorno; no obstante, tras la coordinación con las distintas áreas municipales implicadas, se ha acordado ejecutar únicamente la reubicación de la parada con código 2003, con carácter provisional, con el fin de realizar una prueba piloto que permita evaluar el funcionamiento de la nueva ordenación del espacio viario antes de abordar actuaciones de mayor alcance.

Las actuaciones previstas incluyen la ejecución de la nueva parada y las obras de adecuación del viario y del espacio público necesarias para garantizar la seguridad vial, mejorar la fluidez del tráfico y asegurar las adecuadas condiciones de accesibilidad para las personas usuarias del transporte público.

Segunda fase

No obstante, la intención municipal es aprovechar el traslado de la parada para probar la reordenación del tráfico en la plaza. Esta sería la segunda fase de la intervención.

Esta actuación pretende reducir la contaminación acústica y atmosférica, aumentar la seguridad para peatones y ciclistas, y aumentar la capacidad del enlace proporcionando mayor fluidez a la circulación.

Las medidas técnicas de la prueba piloto incluyen:

Cierre de la mediana de la avenida de Andalucía con elementos removibles (new jersey), lo que garantiza la reversibilidad de la intervención.

Modificación mínima de la señalización, limitada a lo imprescindible para garantizar la correcta asignación de carriles, incluso mediante hitos H-75 removibles.

Ampliación de la capacidad de almacenamiento del cruce, mejorando la salida de los vehículos provenientes de la avenida Juan XXIII hacia el oeste.

Con estas actuaciones, que se llevarán a cabo solo en el tramo oeste de la glorieta, se eliminan los itinerarios en superficie desde la avenida Virgen de la Cabeza hacia la avenida Juan XXIII (se mantiene por el paso inferior) y desde la avenida Virgen de la Cabeza (zona norte) hacia la avenida Andalucía, para los que se prevén otros itinerarios alternativos.

Esto permite disponer una regulación semafórica exclusiva de verde para el peatón (actualmente en ámbar coincidiendo con el paso de vehículos a la altura de la Comisaría).

Además, se aumenta la longitud de almacenamiento de los movimientos avenida Juan XXIII-avenida Blas Infante sentido salida, evitando los actuales bloqueos de vehículos que quedan indebidamente atravesados en estos giros.