Málaga liga el futuro del Guadalmedina a que la Junta pague la mitad de la obra, tasada en más de 300 millones

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga plantea transformar el río Guadalmedina en un gran corredor verde y social, con un presupuesto estimado de 305 millones de euros. La financiación del proyecto depende de que la Junta de Andalucía aporte el 50% del coste, consolidándose como socio clave junto al Consistorio. El adjudicatario del proyecto deberá buscar activamente fondos externos europeos y garantizar la alineación con criterios ambientales y de sostenibilidad. La intervención incluye cinco plazas-puente, un parque lineal de 1.400 metros y 2.500 metros de túneles, con obras previstas para completarse entre 2027 y 2030.

La hoja de ruta trazada por el Ayuntamiento de Málaga para afrontar el gigantesco reto de transformar el río Guadalmedina ha dejado de ser una quimera para convertirse en un proyecto de ejecución técnica y financiera.

La propuesta busca convertir el cauce entre los puentes de Armiñán y El Perchel en un gran corredor verde, social y climático que conecte barrios y revitalice el centro de la ciudad mediante plazas-puente permeables, bulevares arbolados y un lecho renaturalizado con vegetación autóctona.

Para hacer realidad esta operación, que puede rondar los 305 millones de euros (IVA incluido), el Consistorio ha diseñado una estrategia que sitúa a la Junta de Andalucía como pilar fundamental.

Según los documentos municipales, el Ayuntamiento da por hecho que el Gobierno autonómico financiará el 50% del presupuesto de ejecución por contrata (PEC), consolidando así al Ejecutivo regional como el socio principal de la capital en sus grandes infraestructuras.

Imagen del reparto de financiación recogido en un documento del Ayuntamiento de Málaga.

En caso de formalizarse este acuerdo, la Junta volverá a ser pieza esencial en las grandes infraestructuras de la capital de la Costa del Sol, sumando el proyecto del río a la lista de hitos compartidos como el Metro y el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza.

Esta "losa económica", compartida a partes iguales, convierte al Guadalmedina en un proyecto de Estado regional que situaría a Málaga como el tablero de inversiones más ambicioso de la Junta para la próxima legislatura.

Obligación de buscar fondos

No obstante, el Ayuntamiento es consciente de la magnitud del esfuerzo y ha blindado el pliego de condiciones mediante el que va a adjudicar la redacción del proyecto de los puentes plaza con una cláusula estratégica: la búsqueda activa de financiación externa. El pliego de prescripciones técnicas establece como una obligación contractual del adjudicatario la labor de identificar y captar recursos ajenos, exigiendo que el consultor actúe como un estratega financiero.

El equipo que gane el concurso deberá:

Analizar la elegibilidad de las obras ante fuentes externas (Fondos FEDER, Fondo de Cohesión, LIFE, Horizonte Europa o el Banco Europeo de Inversiones).

Alinear el proyecto con el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028–2034, garantizando criterios como la evaluación del riesgo climático y el principio de "no causar daño significativo" (DNSH).

Elaborar análisis coste-beneficio con la metodología de la Comisión Europea para asegurar que el proyecto sea una apuesta ganadora en las convocatorias comunitarias.

Ingeniería de gran escala

La intervención, que combina soluciones hidráulicas seguras con pavimentos fotocatalíticos, energía solar, geotermia y sistemas de drenaje sostenible, contempla actuaciones de alta complejidad:

Cinco plazas-puente : Conexión de ambas márgenes generando 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público ciudadano.

: Conexión de ambas márgenes generando 12.300 metros cuadrados de nuevo espacio público ciudadano. Parque lineal : 1.400 metros de parque con cauce central renaturalizado, césped y acequias.

: 1.400 metros de parque con cauce central renaturalizado, césped y acequias. Soterramiento viario: 2.500 metros de nuevos túneles en ambas márgenes para pacificar el tráfico y generar bulevares lineales.

El presupuesto global estimado para las fases 1 y 2 es de 305 millones de euros, una cifra que actúa como "suelo" financiero, ya que no contempla la extensión del soterramiento hasta el puerto, lo que podría elevar significativamente la inversión.

El cronograma prevé una Fase 1 (unos 73,5 millones de euros) y una Fase 2 (el grueso de la operación, cerca de 225 millones). Aunque el plazo de ejecución es de 15 y 24 meses respectivamente, el solapamiento de las obras permitirá completar la transformación en un periodo total de 35 meses, situando el horizonte de finalización entre 2027 y 2030.