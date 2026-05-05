La mano derecha de De la Torre da por hecha su continuidad en 2027: "No me cabe duda; es el mejor de los nuestros"

Las claves

Las claves Generado con IA Elisa Pérez de Siles, mano derecha de Francisco de la Torre, da por segura su candidatura a la Alcaldía de Málaga en 2027. Pérez de Siles destaca el liderazgo de De la Torre como clave para el éxito actual de la ciudad. Se resalta la actitud y empuje del alcalde, que, pese a su larga trayectoria, mantiene la ilusión y la energía como si fuera su primera candidatura. El alcalde, según su número dos, sigue mostrando una agenda frenética y exige a diario el máximo a su equipo en asuntos estratégicos.

A poco más de un año de la cita con las urnas para las elecciones municipales, Francisco de la Torre sigue sin deshojar la margarita y sin aclarar si, como viene haciendo en las últimas seis convocatorias, volverá a liderar la candidatura del Partido Popular y aspirará a la reelección al frente de la Alcaldía de Málaga.

A la espera de conocer su decisión personal, que ya dilató en la víspera de los comicios de 2023, su mano derecha en el equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, ha expresado este martes su convicción personal en que De la Torre volverá a ser cabeza de cartel.

"No me cabe duda", ha afirmado de manera taxativa al ser preguntada por el asunto. “Es el mejor de los nuestros”, ha apostillado, subrayando que el liderazgo de De la Torre es el que ha permitido a Málaga alcanzar los niveles de éxito actuales.

Más allá del balance de gestión, la portavoz del Ejecutivo local en la Casona del Parque ha subrayado el contraste entre la dilatada trayectoria del regidor y su actitud actual: "Tengo la suerte de trabajar con él todos los días y veo ese empuje, esa ilusión. Tiene ese ímpetu, como si se fuese a presentar por primera vez".

Lejos de relajarse ante la cercanía de la finalización del mandato, el alcalde mantiene, según su número dos, una agenda frenética.

Pérez de Siles describió un día a día en la Casona del Parque marcado por una presión constante: "Hablo desde mi punto de vista personal, conociendo como conozco al alcalde y viéndolo con el ánimo que nos traslada, con la presión que nos mete a diario con asuntos estratégicos…”.