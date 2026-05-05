Málaga sigue luchando contra las quedadas ilegales de coches: 107 identificados y 9 denuncias por drogas en una noche

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga realizó un amplio operativo preventivo para evitar concentraciones ilegales de coches y motos en varios puntos clave de la ciudad. Durante la intervención se identificaron a 107 personas y se inspeccionaron 70 vehículos, resultando en 12 denuncias por infracciones de tráfico. Se detectaron y disolvieron concentraciones, destacando la localización de 60 vehículos en el parque empresarial Santa Cruz. El dispositivo incluyó 9 denuncias por posesión de drogas, con intervención de cocaína, heroína, hachís y marihuana, y la colaboración de la Unidad Canina.

La Policía Local de Málaga reforzó la vigilancia en varios puntos calientes de la ciudad durante la tarde-noche del pasado viernes al sábado 2 de mayo con un amplio dispositivo de control de vehículos.

La operación, de marcado carácter preventivo, se centró en anticiparse a las posibles concentraciones de coches y motos que suelen producirse en zonas como el entorno universitario, el parque empresarial de Trévenez o el recinto ferial de Cortijo de Torres, donde los agentes procedieron al cierre perimetral de la explanada que acoge el mercadillo dominical antes de que se produjera cualquier concentración.

El despliegue movilizó a un buen número de unidades especializadas del cuerpo. Participaron efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP), del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y de la Unidad Canina, además de la Unidad de Vigilancia Aérea y agentes adscritos a las distintas Jefaturas de Distrito.

La actuación combinó controles estáticos y dinámicos sobre vehículos de dos y cuatro ruedas, complementados con mediciones de velocidad por radar y pruebas de alcoholemia.

Sesenta vehículos localizados en Santa Cruz

La sola presencia policial bastó para disolver buena parte de las concentraciones previstas, aunque los agentes acabaron localizando un grupo de 60 vehículos en el parque empresarial Santa Cruz, de los cuales 58 eran turismos y los dos restantes motocicletas. Todos ellos fueron inspeccionados y se revisó su documentación sobre el terreno.

El balance global del operativo se saldó con doce denuncias por infracciones a la normativa de tráfico.

Una de las más llamativas se produjo en plena zona universitaria, concretamente en la calle Arquitecto Francisco Peñalosa, donde el conductor de una motocicleta fue sorprendido circulando con la rueda delantera levantada, en la peligrosa maniobra conocida popularmente como "caballito", y denunciado por conducción negligente.

A esta sanción se sumaron dos denuncias por r no haber superado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y otra por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados, entre otras infracciones.

En el capítulo de velocidad, los radares tomaron lectura a 27 vehículos, de los que tres acabaron denunciados administrativamente por circular por encima de los límites permitidos.

Nueve denuncias por drogas y casi un centenar de cacheos

El operativo tuvo también una vertiente de seguridad ciudadana en la que jugó un papel destacado la Unidad Canina. En este apartado se practicaron 70 inspecciones de vehículos y se identificó a 107 personas, a 96 de las cuales se les efectuaron registros externos corporales. De ese total, nueve fueron denunciadas por estar en posesión de sustancias estupefacientes. Los agentes intervinieron dos dosis de cocaína o heroína, seis de hachís y una de marihuana.

Desde la Policía Local se subraya el carácter preventivo de este tipo de dispositivos, cada vez más habituales en los fines de semana, con los que se busca atajar tanto las concentraciones no autorizadas de vehículos como las conductas de riesgo al volante en una ciudad que afronta, en breve, los meses de mayor movimiento con la mirada puesta en la seguridad vial.