Mercadona y Lidl desembarcan en Distrito Zeta, el megabarrio de Málaga con más de 3.400 viviendas

Las claves

Las claves Generado con IA Mercadona y Lidl abrirán grandes supermercados en el nuevo barrio Distrito Zeta de Málaga. El barrio acogerá entre 5.000 y 6.000 residentes y contará con más de 3.400 viviendas, incluyendo 1.102 protegidas. Las parcelas comerciales suman 16.662 m² y se dividirán en dos subparcelas para cada supermercado. Distrito Zeta destaca por su diseño enfocado en el peatón, zonas verdes y elementos innovadores como piscinas para perros y hoteles para insectos.

Cuando esté plenamente construido y habitado, el barrio de Distrito Zeta, que se levanta sobre el sector Sánchez Blanca, dará cabida a entre 5.000 y 6.000 vecinos.

Una población similar e incluso superior a la de muchos municipios de la provincia de Málaga.

Semejante número de residentes hace que sean muchas las empresas interesadas en asentarse en este nuevo desarrollo inmobiliario. Y es justo lo que van a hacer Mercadona y Lidl, dos de las grandes referencias de supermercados con mayor presencia en la capital de la Costa del Sol.

Cada una de ellas contará con un establecimiento de grandes dimensiones en este espacio, según confirman a EL ESPAÑOL de Málaga fuentes conocedoras de la operación.

A la espera de que se concreten los plazos, sí se sabe que las tiendas se levantarán sobre parcelas sometidas actualmente a un instrumento de ordenación.

En concreto, fue el pasado mes de enero cuando la Junta de Gobierno Local dio luz verde inicial al estudio de detalle mediante el que se allana la construcción de dos superficies comerciales de alimentación.

Se trata de la parcela comercial del PA-G.11 (97) Plan de Sectorización del sector SUNP-G.10 Sánchez-Blanca, que dispone de una superficie global de 16.662 metros cuadrados.

A través de este instrumento se definirán los parámetros de ordenación y edificación de la parcela, mediante el establecimiento de las alineaciones y rasantes, así como la definición de espacios ajardinados y de aparcamientos en superficie para la construcción de dos supermercados (uno en cada una de las parcelas resultantes).

El estudio de detalle, además, tiene por objeto la división de la parcela comercial existente, definida como CO, en 2 subparcelas que se denominan como CO-A y CO-B, con distribución proporcional de la superficie total edificable.

Gran desarrollo

De este modo, la parcela CO-A, cuenta con una superficie de 7.592 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.602,89; y la parcela CO-B tiene 9.070 metros cuadrados de superficie y 4.304,30 metros de edificabilidad.Casi 3.500 viviendas

Distrito Z es una de las mayores operaciones que se acometen en la capital de la Costa del Sol.

Dispone de 662.190 metros cuadrados, sobre los que se permite la construcción de 3.443 viviendas. De ellas, 1.102 protegidas.

Dentro del proyecto, hay seis parcelas de propiedad municipal que el Ayuntamiento vendió para la construcción de 606 VPO, a través de la colaboración público-privada.

El sector contempla 73.646 metros de espacios libres y zonas verdes; 239.343,73 metros de viales; y 124.746,56 metros para equipamiento.

Una de las grandes señas de identidad de este nuevo barrio es la apuesta por un diseño que otorga protagonismo al peatón, la bicicleta y otros modos sostenibles. A esto se suma la incorporación de elementos poco habituales, como piscinas exclusivas para perros y hoteles para insectos.