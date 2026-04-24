El Metro de Málaga cierra su crisis laboral: acuerdo ratificado por la mínima y con división interna

Interior de una de las estaciones del Metro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La plantilla del Metro de Málaga ha ratificado el nuevo convenio tras más de seis meses de negociaciones, huelgas y mediación. El acuerdo fue respaldado por el 52,4% de los votos, en una votación muy ajustada y con alta participación del 95,4% de la plantilla. Existen divisiones internas, especialmente entre el personal operador de línea y conductores, que mostraron disconformidad con el pacto. El comité de empresa vigilará el cumplimiento de los compromisos firmados para seguir avanzando en los aspectos pendientes.

La plantilla de Metro de Málaga ha ratificado el acuerdo de convenio alcanzado con la dirección de la empresa concesionaria del suburbano tras un proceso de negociación de más de seis meses y que ha estado marcado por varias propuestas rechazadas, jornadas de huelga y mediación en el Sercla.

Así lo ha explicado el presidente del Comité de Empresa, Alexis Martín, quien ha destacado que el pacto supone que "sin ser perfecto, supone un avance real" en materia económica, organizativa y laboral.

Según ha explicado, el resultado de la votación fue "muy ajustado", lo que refleja "sensibilidades distintas" dentro de la plantilla.

El acuerdo fue aprobado con una participación del 95,4% de la plantilla (166 personas). El resultado fue de 87 votos a favor, 76 en contra y 3 en blanco, lo que supone un respaldo mayoritario del 52,4%.

En este sentido, ha expuesto que la votación se celebró mediante sufragio secreto en urna, por lo que no es posible identificar con precisión el sentido del voto por colectivos.

No obstante, sí se aprecia la existencia de una disconformidad importante entre el personal operador de línea, conductores y conductoras.

El representante sindical ha subrayado la alta participación de la plantilla y el ejercicio de responsabilidad colectiva para iniciar una nueva etapa centrada en la aplicación del acuerdo.

También ha avanzado que el comité hará seguimiento del cumplimiento de los compromisos firmados, tanto dentro como fuera del convenio, con el objetivo de seguir avanzando en las cuestiones aún pendientes.