Málaga estrena el Día Escolar del Donante de Médula y Sangre para concienciar desde las aulas

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga celebra el I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la donación y la solidaridad. Siete centros escolares participaron en la jornada, donde se destacó el papel de los niños como agentes de concienciación en sus familias y entorno. Testimonios de menores receptores de médula y un juego didáctico ayudaron a comprender la dificultad de encontrar donantes compatibles y la relevancia de estar inscritos en el registro REDMO. Las autoridades anunciaron la intención de extender la iniciativa a más centros andaluces y a todos los municipios de Málaga en próximas ediciones.

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido este viernes la celebración del I Día Escolar del Donante de Médula y Sangre, una iniciativa impulsada por la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y Héroes hasta la Médula para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la donación y la solidaridad. El acto ha contado con la participación de siete centros escolares de la ciudad y con representantes del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

La Concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores, ha valorado de forma muy positiva la alta participación en esta primera edición y ha destacado la colaboración mantenida con AVOI desde hace tiempo.

En este sentido, ha subrayado que la jornada responde a una idea que el consistorio lleva tiempo planteándose: acercar a los niños a la realidad de la donación de médula y sangre para “quitar el miedo” y enseñarles que en un gesto sencillo puede salvar vidas.

Flores ha defendido además que, aunque los menores no pueden donar hasta llegar a la mayoría de edad, sí pueden convertirse en agentes de concienciación dentro de sus familias y su entorno. “El héroe no tiene que llevar capa, puede llevar tirita”, ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la educación en valores como la empatía, la comprensión y la ayuda a los demás es una parte fundamental de este tipo de iniciativas.

Por su parte, el presidente de AVOI, Juan Carmona, ha explicado que la jornada nace de la necesidad de llegar a la sociedad a través de los colegios, después de comprobar que una de las principales causas de la baja donación es la falta de información.

Carmona ha recalcado que, para que un hospital pueda funcionar con normalidad, es imprescindible contar con suficientes reservas de sangre, y ha recordado también la dificultad que supone encontrar compatibilidad en los trasplantes de médula ósea.

En su intervención, el presidente de AVOI ha animado a los alumnos a trasladar en casa lo aprendido durante la jornada para que sus familias también se planteen hacerse donantes. Según ha expuesto, la idea es que este día se consolide como una cita estable en el calendario educativo y que Málaga se convierta en un referente en la promoción de la donación.

Durante el acto también han intervenido tres menores que han sido receptores de trasplantes de médula, David, Rosita e Iván, quienes han animado a seguir impulsando este tipo de campañas y pidieron que la iniciativa se extienda a toda Andalucía. Sus testimonios han aportado el lado más emocional de la jornada y han puesto el foco en la importancia real de la donación para los pacientes pediátricos.

El juego didáctico sobre compatibilidad de médula, desarrollado por David Casado, uno de los impulsores de la Asociación Héroes hasta la Médula, ha permitido a los estudiantes entender de forma visual la dificultad de encontrar donantes compatibles.

A través de una dinámica con letras y números, los niños han comprobado que la compatibilidad es reducida y que por eso es tan importante estar inscrito en el registro de donantes REDMO, donde en España figura aproximadamente una de cada 100 personas, según han explicado durante la actividad.

El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada, ha puesto en valor la labor de docentes, sanitarios y entidades sociales, y ha anunciado que se ha abierto una vía de trabajo para estudiar cómo extender esta iniciativa a más centros andaluces el próximo curso.

También ha destacado que la educación es la base para formar a futuros médicos, enfermeros e investigadores, además de ser una herramienta clave para transmitir valores y hábitos de vida saludable.

Por su parte, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha destacado la importancia de la donación como un acto de generosidad que salva vidas y recordó que ni la sangre ni los órganos pueden fabricarse. En este sentido, ha subrayado que el sistema sanitario depende directamente de la solidaridad de la ciudadanía para poder atender a los pacientes.

Bautista, que ha afirmado ser donante, ha insistido en la necesidad de concienciar desde edades tempranas, aunque los menores aún no puedan donar, para que en el futuro entiendan la relevancia de este gesto. Además, ha puesto en valor que una parte significativa de las donaciones de sangre se destinan a pacientes oncológicos, tanto adultos como niños, y ha animado a los jóvenes a implicarse en la construcción de una sociedad más solidaria.

El diputado de Educación, José Santaolalla, ha adelantado además la intención de trabajar para que la segunda edición tenga mayor alcance en la provincia y sea llevada a todos los municipios de Málaga.

La jornada ha concluido con una actuación de K-pop de Diverland Animaciones Infantiles, que ha puesto el cierre festivo a un encuentro marcado por la sensibilización, la participación escolar y el mensaje compartido de que donar sangre y médula puede salvar vidas.