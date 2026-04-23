Derrapes, carreras y caballitos: 13 denunciados en una quedada ilegal de vehículos en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha denunciado a 13 conductores por conducción temeraria tras una quedada ilegal de vehículos en el parque empresarial de Trevénez. Entre las imprudencias detectadas destacan derrapes en rotondas, carreras de velocidad y caballitos con motocicletas, incluso con espectadores cerca del peligro. Uno de los conductores está siendo investigado penalmente tras realizar un derrape que casi termina en atropello a un espectador. Las sanciones incluyeron 12 denuncias administrativas y una penal, además de casos agravados por transportar pasajeros en condiciones peligrosas y maniobras de alto riesgo.

La Policía Local de Málaga ha denunciado a 13 conductores por conducción temeraria, uno de ellos por vía penal, tras investigar una nueva quedada ilegal de vehículos celebrada a finales de enero en el parque empresarial de Trevénez.

La actuación se enmarca en el plan especial que el Grupo de Investigación y Protección (GIP) mantiene activo desde hace meses para detectar este tipo de concentraciones, muchas de ellas organizadas y difundidas a través de redes sociales.

Los hechos se remontan a la noche del viernes 31 de enero, cuando decenas de vehículos de dos y cuatro ruedas se concentraron en la zona y protagonizaron maniobras peligrosas ante la presencia de numeroso público.

Entre las prácticas detectadas por los agentes se encuentran derrapes en rotondas, carreras de velocidad y caballitos con motocicletas, todo ello compartiendo espacio con espectadores situados en el interior y en los márgenes de la vía.Las investigaciones posteriores han permitido identificar a 13 conductores que participaron en estas conductas, consideradas temerarias por el riesgo que implicaban.

La mayoría de las infracciones están relacionadas con la práctica de derrapes. En varios casos, los conductores circularon a gran velocidad por la rotonda de la calle Fernando Sor, provocando pérdidas de tracción y maniobras incontroladas.

Entre los episodios más llamativos, la Policía destaca el de un todoterreno que llegó a circular sobre tres ruedas, así como el de otro vehículo que terminó realizando un giro completo de 360 grados tras perder el control.

Uno de los casos ha derivado en una investigación penal por un presunto delito contra la seguridad vial.

Según las pesquisas, el conductor realizó un derrape que estuvo a punto de acabar en atropello, al pasar muy cerca de un espectador situado al borde de la calzada.

El peatón logró evitar el impacto saltando hacia atrás en el último momento, en un episodio que evidenció el riesgo real de este tipo de concentraciones.

Caballitos, caídas y conductas imprudentes

Además de los vehículos de cuatro ruedas, dos motoristas han sido denunciados por realizar caballitos. En uno de los casos, el conductor perdió el control de la moto y cayó al suelo, sufriendo diversas lesiones.

Los agentes también han sancionado a conductores por transportar pasajeros en condiciones peligrosas, como viajar sentados en el maletero con el portón abierto o sacar medio cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo circulaba a alta velocidad.

En total, la intervención se ha saldado con 12 denuncias administrativas por conducción temeraria y una investigación penal, mientras que dos de los casos se consideran agravados por el nivel de riesgo generado.

La Policía Local subraya que este tipo de quedadas ilegales siguen produciéndose y advierte del peligro que suponen, tanto para los propios participantes como para el público que acude a presenciar las maniobras.

El dispositivo del GIP incluye la monitorización de redes sociales y otras fuentes abiertas en internet, lo que permite detectar convocatorias, identificar a los participantes y actuar una vez celebrados los eventos.El objetivo, según destacan desde el cuerpo, es disuadir la celebración de estas concentraciones y sancionar las conductas más peligrosas, ante el riesgo creciente que representan en entornos urbanos e industriales.