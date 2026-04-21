El II Congreso foRHum analiza en Málaga el impacto de la IA en el mundo laboral: participan más de 300 expertos

Las claves

Las claves Generado con IA El II Congreso foRHum se celebra en Málaga los días 23 y 24 de abril, reuniendo a más de 300 expertos para debatir el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. El evento, bajo el lema 'Conectando personas, tecnología y propósito', abordará temas como la aplicación real de la IA en el trabajo, nuevos modelos de liderazgo y transformación cultural. Destacados ponentes del ámbito empresarial y tecnológico participarán en el congreso, que busca compartir experiencias y aportar soluciones prácticas para integrar la tecnología en las organizaciones. Forhum, organizador del evento, es una asociación de recursos humanos que promueve el intercambio de buenas prácticas, la innovación y el desarrollo del talento en las empresas.

Málaga acogerá este jueves y viernes, 23 y 24 de abril, el II Congreso foRHum, un encuentro que reunirá a profesionales, empresas y expertos para analizar cómo la inteligencia artificial y la transformación tecnológica están redefiniendo la gestión de personas y el futuro del trabajo.

El evento, que se celebrará en el espacio SOHRLIN, contará con unos 320 asistentes por jornada y se desarrollará bajo el lema ‘Conectando personas, tecnología y propósito’.

En esta segunda edición, el congreso se consolida como un foro de referencia para el debate sobre los grandes cambios que ya están impactando en las organizaciones.

A lo largo de dos jornadas, foRHum abordará cuestiones clave como la aplicación real de la inteligencia artificial en el entorno laboral, los nuevos modelos de liderazgo, la evolución del talento, la transformación cultural y los retos que plantea un contexto empresarial cada vez más marcado por la innovación tecnológica.

El encuentro está dirigido a directivos, responsables de recursos humanos, profesionales de la estrategia y la digitalización, así como representantes del tejido empresarial, con el objetivo de compartir experiencias y aportar soluciones prácticas para integrar la tecnología en las organizaciones sin perder de vista a las personas, la cultura y el propósito corporativo.

El cartel de ponentes reunirá a voces destacadas del ámbito empresarial, tecnológico y divulgativo, entre ellas Jon Hernández, divulgador en inteligencia artificial; Cristina Aranda, consultora de IA; Mamen Blanco, experta en IA aplicada a RRHH; Genís Roca, especialista en desarrollo de negocio y cultura digital, y Toni Gimeno, consultor y formador en Inbound Recruiting.

La implicación de Unicaja y la Fundación Unicaja en este congreso se enmarca en su apuesta por el impulso del talento, la innovación y la transformación digital, "así como por el fortalecimiento del tejido empresarial y social, en un contexto marcado por la rápida evolución tecnológica y su impacto en el mercado laboral", han apuntado.

Forhum es una asociación y foro de dirección de Recursos Humanos (RRHH) con sede en Málaga, enfocada en el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas en la gestión de personas.

Surgió hace 13 años con la finalidad de reunir a directivos, responsables de RRHH y expertos del sector para mejorar la gestión de personas en las organizaciones, potenciando el talento y la innovación en un entorno de cambio constante.





