El barrio de Palma-Palmilla pone en valor a sus mayores con talleres y actividades en el Centro Comercial Rosaleda

Las claves

Las claves Generado con IA El Centro Comercial Rosaleda y la Junta Municipal del Distrito Palma-Palmilla organizan el evento 'Rosaleda Contigo: Nunca es tarde para empezar algo nuevo' para visibilizar la labor de las asociaciones de mayores. Durante la jornada, varias entidades locales mostrarán su impacto positivo en la comunidad y ofrecerán talleres gratuitos de artesanía como elaboración de flores con limpiapipas, punto, croché y arte búlgaro Martenitsa. Se habilitarán espacios de descanso para promover la convivencia y el intercambio de experiencias entre los asistentes, concluyendo el evento con una actuación del grupo de baile de Carmen Burgos. El evento tendrá lugar el sábado 25, en horario de mañana y tarde, y la inscripción podrá hacerse tanto online como presencialmente el mismo día.

El Centro Comercial Rosaleda, en colaboración con la Junta Municipal del Distrito Palma-Palmilla, celebrará el próximo sábado 25 la jornada 'Rosaleda Contigo: Nunca es tarde para empezar algo nuevo', una iniciativa que nace con el objetivo de visibilizar la labor social y cultural que desarrollan las asociaciones de mayores del barrio.

Bajo la dinámica de las 'Rutas de Talleres Rosaleda', el espacio comercial acogerá a distintas entidades locales que mostrarán el impacto positivo de su actividad en la comunidad.

Los asistentes podrán conocer de cerca el trabajo de la Asociación La Buena Gente, la Asociación Rosa Búlgara, Comunidades Nuestros Barrios y el Centro Social de Mayores Doctor Marañón, todas ellas referentes del tejido social del distrito.

Desde la dirección del centro destacan que la jornada pretende acercar a los vecinos las oportunidades que ofrecen estas asociaciones. “Queremos que los residentes descubran que cuentan con una red de apoyo y actividades muy cerca de sus casas. Además, esta iniciativa también busca rendir homenaje a la vitalidad de nuestras asociaciones de mayores y reforzar el papel del centro comercial como punto de encuentro del barrio”, señalan.

La programación incluirá talleres gratuitos de 30 minutos en los que se enseñarán distintas técnicas de artesanía, como la elaboración de flores con limpiapipas, punto y croché o el tradicional arte búlgaro de la Martenitsa.

Además, se habilitarán espacios de descanso para fomentar la convivencia y el intercambio de experiencias entre los participantes.

La jornada concluirá con la actuación del grupo de baile de Carmen Burgos, que pondrá el broche final con música y energía.

El evento se desarrollará en dos franjas horarias, de 11.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Aunque la inscripción previa está disponible a través de la web del centro comercial, también se reservarán plazas para apuntarse de forma presencial el mismo día, con el fin de facilitar la participación de todos los vecinos interesados.