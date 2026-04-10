El enigma del Parque del Oeste: vecinos protestan contra el Ayuntamiento de Málaga por una reforma 'fantasma'

Las claves nuevo Generado con IA Vecinos y grupos políticos de Málaga protestan contra una supuesta reforma integral del Parque del Oeste, que el Ayuntamiento niega que vaya a realizar. El único documento existente sobre la reforma es un estudio previo de hace casi tres años, sin continuidad ni proyecto en marcha según el Ayuntamiento. Los colectivos justifican su protesta preventiva alegando que la reforma cambiaría el modelo del parque e incluiría oficinas, aparcamientos y espacios expositivos. No es la primera movilización vecinal en la zona: ya protestaron por el cierre del parque durante el Festival de las Linternas en 2024.

Grupos políticos y colectivos vecinales de Málaga protagonizarán este sábado un acto de protesta contra una reforma integral del Parque del Oeste que, según aseguran desde el Ayuntamiento, no se va a ejecutar.

El acto, fijado para mediodía en el mismo Parque del Oeste, viene a poner el punto y seguido en una campaña de protesta iniciada semanas atrás.

Lejos de actuar contra una operación en marcha o contra un proyecto en fase de concurso, el movimiento vecinal y político interviene de manera preventiva.

Formalmente, el único documento técnico existente es un estudio previo que fue encargado por la Gerencia de Urbanismo hace casi tres años y en el que se proponía una ambiciosa actuación paisajística, social y cultural.

Sin embargo, ese trabajo, tal y como aclararon días atrás desde la Casona del Parque, no tuvo continuidad. "No está previsto desarrollar dicho proyecto ni licitar la obra", quiso aclarar el Ayuntamiento ante el ruido generado y en el intento de rebajar el asunto.

Lejos de asumir la explicación oficial, los colectivos, que ya anunciaban la movilización de este sábado el pasado 25 de marzo, siguen adelante con sus planes, ignorando por completo los mensajes que cierran la puerta a cualquier intervención sobre el parque.

Justifican su oposición a la hipotética reforma que lo que se busca es "un cambio de modelo" de la zona, persiguiendo objetivos "incompatibles con la naturaleza del parque".

Imagen de archivo de una de las protestas de los vecinos del Parque del Oeste por el Festival de las Linternas.

Entre ellos, mencionan la pretensión de instalar dentro del parque las oficinas centrales y los aparcamientos de la empresa Limposam, y transformar el parque "en un nodo de un recorrido cultural de escala de ciudad —vinculado a la Tabacalera y La Térmica— mediante un espacio expositivo".

No es la primera vez que los vecinos del entorno se movilizan contra los planes municipales. A finales de 2024, fueron numerosos los actos de protesta contra la cesión del espacio para el Festival de las Linternas, que supuso el cierre de buena parte del recinto durante varios meses.