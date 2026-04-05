Así será el cambio de tiempo en Málaga tras la Semana Santa: la Aemet prevé lluvias a partir del martes

Las claves nuevo Generado con IA Tras una Semana Santa soleada, Aemet prevé la vuelta de las lluvias a Málaga a partir del martes 7 de abril. El lunes 6 se mantendrán cielos despejados y temperaturas entre 15 y 24 grados, sin probabilidad de precipitaciones. La inestabilidad aumentará desde el martes, con probabilidad de lluvia y descenso de las temperaturas hacia el miércoles y jueves. El sábado 11 se espera el mayor riesgo de lluvias, con una probabilidad del 85% y temperaturas máximas en torno a los 20 grados.

Tras una Semana Santa de mucho sol, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la vuelta de las lluvias a Málaga capital a partir del próximo martes, con una semana marcada por la inestabilidad.

En la jornada del lunes 6 continuará luciendo el sol en la capital, con cielos despejados o poco nubosos en todas las franjas horarias y un 0% de probabilidad de precipitación, según las previsiones de Aemet. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre 15 grados de mínima y 24 de máxima.

Sin embargo, el martes 7 llega el primer aviso de cambio de tiempo. Aemet mantiene la ausencia de lluvia en la madrugada, pero eleva la probabilidad al 45% en la franja de 12 a 18 horas y al 60% entre las 18 y las 24 horas, con cielos cada vez más nubosos y posibles chubascos. Las temperaturas se moverán en torno a 17 grados de mínima y 22 de máxima, con viento flojo o moderado y sensación de mayor humedad.

El miércoles 8 se consolida la inestabilidad, aunque sin lluvias aseguradas. La probabilidad de precipitación se sitúa en el 40% de madrugada y en el 45% durante la tarde, con nubosidad abundante sobre la ciudad. Las temperaturas bajan ligeramente, con unos 14 grados de mínima y 20 de máxima previstos.

El jueves 9 se mantiene el patrón variable, pero con algo menos de riesgo de lluvia: Aemet rebaja la probabilidad al 30% en la franja diurna principal. En paralelo, las máximas vuelven a repuntar hasta unos 22 grados, mientras que las mínimas rondarán los 13.

El viernes 10 será, según el mapa, un paréntesis más estable. La probabilidad de precipitación desciende hasta el 25% y los símbolos vuelven a apuntar a intervalos nubosos sin lluvia clara. Las temperaturas seguirán suaves, con unos 17 grados de mínima y 26 de máxima.

Será el sábado 11 cuando se prevé más lluvia en Málaga capital. Aemet eleva entonces la probabilidad hasta el 85%, con chubascos y un descenso de las máximas hasta los 20 grados, mientras las mínimas se sitúan alrededor de 14. El viento, de componente suroeste, podría soplar con algo más de intensidad, favoreciendo la entrada de nubosidad y precipitaciones.