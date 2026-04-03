Un toro mata al extorero malagueño Ricardo Ortiz en la plaza de toros La Malagueta este Viernes Santo: era corralero

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Ortiz, extorero malagueño y corralero, falleció tras ser embestido por un toro en la plaza de toros La Malagueta este Viernes Santo. Ortiz, que trabajaba para la empresa Lances de Futuro, realizaba labores de manejo preparando la corrida picassiana prevista para el Sábado Santo. El suceso ocurrió alrededor de las 19:40 horas y la investigación está en manos de la Policía Nacional, aunque todo apunta a un accidente laboral. La empresa Lances de Futuro y su empresario José María Garzón han mostrado sus condolencias a la familia y al entorno taurino malagueño.

El torero malagueño retirado Ricardo Ortiz ha fallecido en la plaza de toros La Malagueta en la tarde de este Viernes Santo. Al parecer, siempre según las fuentes consultadas, el hombre habría sido embestido por un toro mientras realizaba labores de manejo en los corrales de la plaza.

Según han informado fuentes consultadas, el trabajador pertenecía a la empresa Lances de Futuro, del empresario José María Garzón. El hombre estaba desarrollando sus labores como corralero preparando la corrida picassiana que estaba prevista para este Sábado Santo, 4 de abril.

Varias llamadas han alertado del suceso al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre las 19.40 horas, aunque nada ha podido hacerse por salvar la vida del hombre, de unos cincuenta años de edad. La investigación ha quedado en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, aunque todo apunta a un accidente laboral, según han informado fuentes policiales.

La empresa Lances de Futuro ha lamentado profundamente la muerte de Ricardo Ortiz. "El empresario José María Garzón y todo el equipo de Lances de Futuro se une al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de toda la familia taurina malagueña en estos momentos tan difíciles y quiere expresar públicamente su pesar por esta irreparable pérdida", han escrito en un comunicado.

Ortiz fue matador de toros de Málaga y trabajaba con Lances de Futuro en los corrales de la plaza de toros de La Malagueta. La de este fin de semana se trataba de la última corrida de Garzón como empresario de La Malagueta, puesto que ya se le acababa la concesión, que comenzó en 2022.

Respecto a la Corrida Picassiana, según han informado desde Lances de Futuro a EL ESPAÑOL de Málaga, seguirán adelante según lo previsto para este sábado.