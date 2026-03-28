Varapalo urbanístico para Málaga: Cultura frena en seco uno de los grandes equipamientos del Centro

Infografías de las propuestas iniciales para el Centro de la Cerámica Medieval.

Las claves nuevo Generado con IA Cultura frena el proyecto del Centro de Interpretación de la Cerámica Medieval en el casco antiguo de Málaga por vulnerar las normas de protección sobre el Conjunto Histórico BIC. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico informa desfavorablemente debido a la falta de un planeamiento de protección específico adaptado a la Ley de Patrimonio. El proyecto pretendía agrupar once parcelas, redefinir alineaciones y crear nuevos espacios, pero estas acciones están prohibidas mientras no exista un plan de protección aprobado. La Junta reconoce el interés del proyecto, pero condiciona cualquier intervención a un estricto control arqueológico y a la conservación de los restos históricos.

Varapalo para el Ayuntamiento de Málaga en su apuesta por impulsar la construcción del Centro de Interpretación de la Cerámica Medieval en el casco antiguo.

La hoja de ruta trazada por el Consistorio, que rescató la iniciativa a finales del año pasado dos años y medio después de que una sentencia judicial lo frenara en seco, se ve nuevamente truncada después de que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico haya informado "desfavorablemente" al Estudio de Detalle promovido por la Gerencia de Urbanismo para implantar este equipamiento en las calles Chinchilla, Alta y Dos Aceras.

El pronunciamiento, solicitado por el Consistorio el 27 de noviembre de 2025, concluye que el proyecto vulnera las limitaciones que rigen sobre el Conjunto Histórico BIC al proponer agregaciones de parcelas y alteraciones de alineaciones en un ámbito que carece aún de planeamiento de protección específico.

Según el informe, los suelos afectados forman parte del Conjunto Histórico de Málaga inscrito como Bien de Interés Cultural en 2012 y están dentro del ámbito del PEPRI Centro, pero no coinciden con la delimitación recogida en el PGOU de 2011 ni con la incoación original de 1985.

Esa triple cartografía ha generado una situación peculiar: el Centro histórico está declarado BIC, pero el planeamiento vigente –ni el PGOU 2011 ni el propio PEPRI Centro– puede considerarse a día de hoy plan de protección en los términos que exigen la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y la Ley estatal de Patrimonio.

A la falta de revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro se suma que, más de una década después de la declaración BIC de 2012, el planeamiento municipal sigue sin adaptarse a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Ante este vacío, Cultura aplica el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que prohíbe, mientras no exista planeamiento de protección aprobado, nuevas alineaciones, cambios de edificabilidad, parcelaciones y agregaciones en ámbitos declarados Conjunto Histórico.

El Estudio de Detalle del Centro de Cerámica persigue agrupar once parcelas en dos solares, redefinir alineaciones exteriores e interiores, abrir pasajes, patios ajardinados y pequeños ensanches, y ajustar rasantes para mejorar accesibilidad y ventilación, algo que la Junta considera incompatible con esas limitaciones cautelares.

El documento reconoce, no obstante, el interés del proyecto, que recoge la puesta en valor de los hornos medievales documentados en el subsuelo, así como su integración in situ en el nuevo edificio; interpretar el antiguo enclave industrial de la Málaga islámica; esponjar una trama urbana muy densa, y apostar por un equipamiento con cubiertas verdes y terrazas mirador hacia la iglesia de San Felipe y el casco histórico.

Cultura condiciona cualquier actuación a un estricto control arqueológico preventivo de los movimientos de tierra y a la conservación e integración de los restos, pero deja claro que, en las condiciones actuales del planeamiento, no puede avalar el Estudio de Detalle.

Lo sucedido ahora es consecuencia directa de no haber actualizado a tiempo el Plan Centro. Mientras el Consistorio impulsa nuevos proyectos culturales para el casco histórico, la ausencia de un plan adaptado a la Ley de Patrimonio hace que sea la Administración autonómica la que tenga en la práctica la última palabra sobre cada operación relevante, con informes negativos que ya han tumbado proyectos privados y ahora amenazan también iniciativas municipales.