El Metro de Málaga, abocado a la huelga en días clave de la Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga afronta varias jornadas de huelga parcial durante Semana Santa tras fracasar la negociación entre empresa y trabajadores. Los paros están convocados para el 30 de marzo, 1 y 2 de abril, en horario de tarde, coincidiendo con días clave para la ciudad. El comité de empresa critica la falta de propuestas de mejora y califica las medidas ofrecidas de "insuficientes y regresivas". Se prevén servicios mínimos del 60%, lo que podría provocar aglomeraciones y dificultades para los usuarios en plena Semana Santa.

La huelga en el Metro de Málaga se hace efectiva. La última reunión celebrada este jueves en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales) ha fracasado, sin que la empresa y la representación de los trabajadores hayan acercado posturas.

La falta de avenencia lleva al suburbano a varias jornadas de paros parciales durante la Semana Santa. En concreto, el próximo 30 de marzo (Lunes Santo), de 17:30 a 20:30; el 1 de abril (Miércoles Santo), de 17:00 a 20:00 horas, y el 2 de abril (Jueves Santo), de 18:00 a 21:00.

Según han informado desde la plantilla, el encuentro ha estado marcado por la falta de sintonía. Según indican, desde un primer momento se condicionó el avance de las negociaciones a la desconvocatoria inmediata de la huelga, sin llegar a detallar una propuesta global de mejora.

Ante la negativa del comité a retirar las movilizaciones sin garantías, la empresa puso sobre la mesa una serie de medidas que, a ojos del comité de empresa, son "insuficientes y regresivas" por la parte social.

Siempre según los datos aportados por los sindicatos, la empresa propone eliminar el seguro de salud para los colectivos de Operadores de Línea (OL) y Técnicos de Operaciones (TO) que así lo decidan, a cambio de un incremento de 75 euros en el plus convenio para el año 2027.

En cuanto al plus de festivos, se propone reducir el de domingo de los 27 euros actuales a 20 euros, compensándolo con la creación de un plus de sábado (actualmente inexistente), valorado también en 20 euros.

Los representantes de los trabajadores cuestionan el "inmovilismo" en asuntos clave, como la conducción continuada, la compensación en descanso por el trabajo nocturno o las mejoras en materia de jubilación.

Desde el comité de empresa denuncian que la actitud de la entidad ha sido de "bloqueo absoluto", centrando su intervención en reproches sobre cómo se trasladó la información a la asamblea en lugar de buscar soluciones reales.

"La empresa no ha estado a la altura y su postura nos aboca a un escenario de servicios mínimos del 60%, lo que generará aglomeraciones y dificultades para la ciudadanía en plena Semana Santa", señalan.

A pesar del desencuentro, el comité reitera su disposición a negociar, pero advierte de que la unidad de la plantilla es "total" y que la presión aumentará si no se producen avances significativos en los próximos días.