Cortes de tráfico en Málaga tras la ‘riada’ provocada por una tubería en La Victoria: 10 días de obras

Las claves nuevo Generado con IA La rotura de una tubería en el barrio de La Victoria en Málaga provocó una riada y cortes de tráfico en la zona. Las obras de reparación, que durarán entre una semana y diez días, afectan a la calle Ferrándiz en sentido Centro y limitan el acceso en Pedro de Quejana solo a residentes. El suministro de agua se mantiene gracias a una tubería alternativa, aunque la avería podría causar incidencias puntuales en una decena de bloques cercanos. La Policía Local intervino para regular la circulación tras la inundación, que afectó especialmente a Compás de la Victoria y calle Victoria.

Tras la 'riada' que sorprendió a los vecinos del barrio de La Victoria en Málaga este miércoles por la rotura de una tubería, el Ayuntamiento de Málaga ha informado de los cortes de tráfico previstos para reparar esta incidencia, una obra que se extenderá durante diez días.

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) trabaja desde este jueves en la reparación de la conducción de la red arterial de abastecimiento en la calle Pedro de Quejana, en el distrito Centro. Como consecuencia de estas actuaciones, el tráfico permanecerá cortado en la calle Ferrándiz en sentido Centro, desde el paseo Salvador Rueda hasta la calle Pedro de Quejana.

Durante el desarrollo de las obras, la calle Pedro de Quejana quedará habilitada únicamente para el acceso de residentes. Asimismo, la circulación desde el paseo Salvador Rueda en dirección al Centro está siendo desviada hacia Sierra del Co, según han indicado desde el Consistorio.

La actuación tendrá una duración estimada de entre una semana y diez días, aunque este plazo podría sufrir modificaciones en función de la evolución de los trabajos. Una vez que la conducción ha quedado al descubierto, los operarios procederán a su reparación y a la posterior reposición del pavimento.

La rotura, registrada pasadas las 20.30 horas de este miércoles, provocó una importante acumulación de agua en varias calles del entorno de La Victoria, especialmente en Compás de la Victoria y calle Victoria, a la altura de San Lázaro. La situación generó complicaciones en la circulación y obligó a intervenir a la Policía Local para regular el tráfico.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, la avería dejó fuera de servicio una de las dos conducciones que abastecen a la zona este de la ciudad. No obstante, el suministro no se ha visto interrumpido al mantenerse operativa la tubería alternativa, de la misma capacidad, con 500 milímetros de diámetro.

Sin embargo, la rotura ha dañado una tubería de distribución que abastece a una decena de bloques de números pares de las calles Pedro de Quejana y Luis de Maceda, por lo que podrían registrarse afectaciones puntuales durante el desarrollo de los trabajos.