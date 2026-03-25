De la Torre culpa a la falta de impulso del Gobierno tras perder Málaga la agencia europea

Las claves nuevo Generado con IA Málaga se queda fuera de la carrera para albergar la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea, que finalmente irá a Lille, Francia. El alcalde Francisco de la Torre culpa al Gobierno de España de la falta de impulso y apoyo político, en contraste con el interés mostrado por Francia e Italia. De la Torre critica que la candidatura española se presentó tarde y al límite, señalando que el Ayuntamiento llevaba dos años reclamando más implicación al Gobierno central. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, reprocha al alcalde que responsabilice al Gobierno y añade que la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de Fútbol ha dañado su imagen internacional.

Málaga se queda fuera de la carrera para albergar la sede de la nueva Autoridad Aduanera Europea (EUCA) y el alcalde, Francisco de la Torre, apunta a la falta de impulso político del Gobierno de España frente al "enorme interés" mostrado por Francia e Italia.

Tanto Roma como Lille han sido las ciudades que se han disputado hasta el último momento la agencia. La decisión final del Consejo y el Parlamento Europeo ha sido favorable a la ciudad francesa.

El regidor ha lamentado que Málaga haya sido descartada y ha subrayado que, en contraste, el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sí han puesto "un interés enorme" en las candidaturas de Lille y Roma, respectivamente.

"Ahí están los resultados. No tengo más que añadir", ha enfatizado, sugiriendo que ese grado de implicación ha sido determinante en la recta final.

Preguntado si responsabilizaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del descarte de Málaga, De la Torre se ha limitado a responder: "Lo que he dicho es lo que sé". Y ha insistido en el contraste entre el activismo de otros líderes europeos y el respaldo que, a su juicio, ha faltado en el caso español.

Críticas al "tarde y al límite" de la candidatura española

El alcalde ha puesto como indicador del escaso impulso de La Moncloa el calendario de la candidatura. Ha recordado que la propuesta francesa se lanzó meses antes de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viajara a Málaga para anunciar la candidatura española, "casi al límite de tiempo" para registrarla.​

Según De la Torre, el Ayuntamiento llevaba "dos años" reclamando al Gobierno central una carta de manifestación de interés —un paso previo que no equivale aún a candidatura formal— sin obtener respuesta. A su entender, si España hubiera movido ficha antes, una candidatura de Málaga anunciada con antelación "a lo mejor hubiera desanimado" a otros países a presentar proyectos rivales.​

Pese al revés, el alcalde sostiene que la propuesta malagueña era "muy sólida, muy fuerte" y "la mejor de todas" sobre el papel, tanto por la oferta concreta presentada como por las condiciones generales de la ciudad para albergar agencias europeas.

Respuesta del Gobierno

Ante las manifestaciones de De la Torre, la reacción casi inmediata del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. "Al alcalde le ha faltado tiempo para echar la culpa al Gobierno de España por perder la candidatura", ha criticado Salas, quien ha recordado que a todo lo que se ha presentado el regidor a nivel internacional "lo ha perdido".

"Tendría que hacer una reflexión. Y otra reflexión muy importante es que no me cabe duda que habrá pesado que Málaga haya renunciado a ser sede del Mundial del Fútbol", ha afirmado. A su juicio, esa renuncia "ha hecho un daño a nivel internacional irreparable".