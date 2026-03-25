El Metro de Málaga afronta paros en días clave de la Semana Santa con servicios mínimos del 60%

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga afronta paros parciales durante la Semana Santa, con servicios mínimos del 60% establecidos por la Junta de Andalucía. Los paros están convocados para el 30 de marzo, 1 y 2 de abril, coincidiendo con días de máxima demanda de transporte. El conflicto surge por el bloqueo en la negociación del IV Convenio Colectivo, desigualdad salarial respecto al Metro de Sevilla y aumento de la carga de trabajo. El comité de empresa reclama mejoras laborales y acusa a la Junta de Andalucía de falta de implicación en la resolución del conflicto.

A expensas de que este jueves haya un giro de guion radical, el Metro de Málaga se verá afectado por paros parciales de la plantilla durante la Semana Santa.

Ante la convocatoria formal realizada por el comité de empresa, la Junta de Andalucía ha establecido los servicios mínimos con los que operará el suburbano en los periodos de huelga. De acuerdo con la resolución, los mismos alcanzan el 60% para la conducción de trenes, el personal de estaciones, el puesto de control y el mantenimiento.

El anexo de servicios mínimos establece además que el personal de oficinas se reducirá al mínimo imprescindible para garantizar el funcionamiento del servicio y que los trenes que estén en marcha al inicio de los paros deberán continuar hasta la cabecera de línea más próxima.​

Los paros parciales están fijados para el próximo 30 de marzo (Lunes Santo), de 17:30 a 20:30; el 1 de abril (Miércoles Santo), de 17:00 a 20:00 horas, y el 2 de abril (Jueves Santo), de 18:00 a 21:00. Es decir, coinciden con algunas de las jornadas de mayor demanda de transporte del año. ​

El comité describe la situación actual como de "bloqueo absoluto" en la negociación del IV Convenio Colectivo, tras meses de reuniones sin avances significativos con la dirección. El conflicto ha entrado en una fase crítica con la mediación del SERCLA, finalmente señalada para el 26 de marzo, apenas cuatro días antes del primer paro.​

Los representantes de la plantilla denuncian que la mediación estaba inicialmente prevista para el 19 de marzo y que fue la empresa quien pidió aplazarla, rechazando incluso una fecha anterior propuesta para el día 18.

A su juicio, la fijación de la reunión tan cerca del inicio de la huelga responde a una "estrategia dilatoria" que acerca el conflicto al escenario de paro en lugar de favorecer un acuerdo.​

El comité insiste en que el conflicto no se limita a una subida salarial, sino que afecta al modelo global de relaciones laborales en el Metro de Málaga.

Entre los motivos de fondo señalan el incremento "muy significativo" de la carga de trabajo desde la llegada del metro al centro en marzo de 2023, con un aumento exponencial de viajeros y de exigencia operativa en todos los puestos.​

También denuncian una desigualdad salarial respecto a la plantilla del Metro de Sevilla, pese a desempeñar funciones equivalentes y asumir una carga de trabajo comparable.

Reclaman garantías de mantenimiento del poder adquisitivo vinculando salarios al IPC, mejoras en la organización del trabajo y de los tiempos de descanso, así como compromisos en materia de empleo y protección del final de la vida laboral.​

Todo ello se produce, subrayan, en un contexto de elevada rentabilidad empresarial: la compañía habría obtenido beneficios de 32,4 millones de euros en 2022, 44 millones en 2023 y 47 millones en 2024, destinando la mayor parte al reparto de dividendos. Según el comité, en torno al 76% de esos dividendos van a un fondo de inversión internacional y aproximadamente un 24% a la Junta de Andalucía, que además es la administración concedente del servicio.​

Señalamiento a la Junta de Andalucía

La nota de los representantes de la plantilla incorpora un llamamiento explícito a la Junta de Andalucía y a su presidente para que se impliquen "de forma activa y real" en la resolución del conflicto. Acusan al Gobierno autonómico de mantener una posición "pasiva" pese a tratarse de un servicio público esencial y de proyectar hacia el exterior una imagen de plena normalidad ante una de las "mejores Semanas Santas de los últimos años".​

Además de los servicios mínimos del 60%, la huelga se visualizará en la calle con concentraciones de trabajadores en la estación de El Perchel, en la boca situada en la Explanada de la Estación. Están previstas el 30 de marzo de 18:30 a 19:30, el 1 de abril de 18:00 a 19:00 y el 2 de abril de 19:00 a 20:00, en paralelo a los paros en la circulación de trenes.​

El objetivo de estas movilizaciones, según el comité, es hacer visible el conflicto ante usuarios y autoridades y presionar para desbloquear la negociación del convenio. A la espera del resultado de la mediación en el SERCLA, el pulso entre empresa, Junta y plantilla se jugará en una Semana Santa en la que el metro se ha consolidado como pieza central de la movilidad urbana.