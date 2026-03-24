Bendodo exige a Óscar Puente explicaciones en el Congreso y que pida disculpas a Málaga por la crisis del AVE

Las claves nuevo Generado con IA Elías Bendodo (PP) exige al ministro Óscar Puente dar explicaciones en el Congreso y pedir disculpas a Málaga por la gestión de la crisis del AVE tras el derrumbe del talud en Álora. El PP critica la gestión "negligente y lenta" del Gobierno y solicita acceso completo al expediente de las obras para esclarecer contrataciones, recursos y plazos. El Gobierno ha descartado propuestas alternativas del PP, como trenes de ancho variable y un puente aéreo provisional Málaga-Madrid, mientras Renfe mantiene el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga. El retraso en la reapertura del AVE directo Madrid-Málaga afecta especialmente a la Costa del Sol en plena campaña de Semana Santa, lo que podría perjudicar al turismo y la economía local.

El vicesecretario del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, ha reclamado este martes acceso completo al expediente de las obras en el talud de Álora y ha acusado al Gobierno de gestión "negligente, lenta e ineficaz" tras encadenar varias fechas distintas para la reapertura del servicio directo de alta velocidad.

Los populares han criticado que se hayan descartado sus propuestas para evitar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga y plantean incluso un “puente aéreo provisional” con precios tasados mientras duren las obras.

A juicio de Bendodo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dar explicaciones en el Congreso y pedir disculpas a los malagueños por la incapacidad del Gobierno para recuperar la conexión por alta velocidad tras el desprendimiento del talud en Álora.

Para ello, el PP ha solicitado acceso completo al expediente de las obras, con el objetivo de aclarar si ha existido una “gestión negligente e ineficaz” de los trabajos de emergencia.

El dirigente popular quiere saber "qué empresas se han contratado, quién ha hecho los proyectos, qué recursos se han destinado, por qué se tarda tanto en implantar turnos de 24 horas y no se hace hasta que los medios denuncian la escasez de medios y la lentitud de los trabajos".

"Los malagueños queremos saber qué está pasando en la reparación de la vía del AVE por el talud derrumbado en Álora, por qué el Ministerio ha dado hasta tres fechas diferentes y no se compromete con ninguna para la reapertura del servicio directo", ha remachado.

Las críticas llegan después de que Adif haya admitido que la conexión directa Madrid–Málaga no se restablecerá antes de la última semana de abril, descartando la fecha del 23 de marzo que se manejó inicialmente y dejando a la Costa del Sol sin AVE directo en plena Semana Santa.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, explicó semanas atrás que el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora ha obligado a cambiar el plan y optar por “eliminar completamente los muros y tumbar el talud”, lo que alarga plazos pero garantiza la seguridad, con trabajos 24 horas al día y circulación posterior en vía única durante buena parte del año.

Frente a este discurso, Bendodo sostiene que a la "grave falta de mantenimiento de la red ferroviaria" se suma una gestión lenta e ineficaz de unas obras que, a su juicio, han perdido "un tiempo precioso" en evaluar los muros existentes para acabar concluyendo que hay que demolerlos y rehacer el proyecto.

"Primero se iban a mantener y ahora hay que demolerlos", resume, antes de reiterar que Puente "es el peor ministro de Fomento de la historia" y que su actuación "está perjudicando a miles de ciudadanos y provocando la pérdida de cientos de millones de euros a la economía andaluza y malagueña".

Alternativas rechazadas

El PP también carga contra el Gobierno por descartar las alternativas planteadas para eliminar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga.

Bendodo recuerda que su formación propuso utilizar trenes de ancho variable para hacer el tramo Málaga-Antequera por vía convencional y enlazar allí con la alta velocidad, una opción que Renfe ha descartado “por ahora” alegando falta de trenes disponibles, aislamiento del taller de mantenimiento de Málaga y necesidad de formar maquinistas para ese material y tramo.

"Sabemos que los maquinistas están haciendo ya la formación necesaria, pero el presidente de Renfe lo negó, insultando a los periodistas", denuncia el diputado popular, que ve en esa negativa "un ejemplo más del sectarismo de Sánchez y Puente" y del "desprecio continuado a Málaga".

Renfe, por su parte, insiste en que estudia varias soluciones pero que, por el momento, "la operativa no es posible" y defiende el plan actual, que combina alta velocidad hasta Antequera con más de 3.000 plazas diarias y transbordo por carretera hasta la capital malagueña.

Como medida de choque, Bendodo recuerda que el PP ha puesto sobre la mesa incluso la creación de un "puente aéreo provisional" Málaga-Madrid, con precios tasados y asequibles, que ofrezca una alternativa real mientras se restablece plenamente el servicio ferroviario.

La propuesta busca capitalizar el malestar de los usuarios en una provincia que depende en gran medida del AVE para el turismo y los viajes de negocios, justo cuando los retrasos en la reapertura amenazan con impactar en una de las campañas de Semana Santa más fuertes de los últimos años.