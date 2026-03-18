Huelga del Metro de Málaga en Semana Santa: la plantilla parará en hora punta en Lunes, Miércoles y Jueves Santo

Un par de jóvenes vestidos de nazarenos, en el Metro de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga realizará paros parciales durante la Semana Santa en varias fechas clave, incluyendo Lunes, Miércoles y Jueves Santo. Los paros coincidirán con horas punta de llegada de pasajeros al Centro histórico y la Alameda Principal, en pleno recorrido oficial de las procesiones. El conflicto laboral está relacionado con la negociación del IV Convenio Colectivo y la mediación se ha aplazado al 26 de marzo. La plantilla organizará concentraciones en la estación de El Perchel durante los mismos días de los paros para visibilizar sus reivindicaciones.

La próxima Semana Santa en Málaga estará marcada no solo por la gran crisis ferroviaria del AVE, que seguirá sin conexión directa con Madrid, sino también por la huelga del Metro de la capital de la Costa del Sol.

Salvo novedad de última hora, la plantilla mantiene su decisión de parar durante varias de las fechas clave de la semana de pasión, periodo que suele acumular enorme demanda de viajeros.

Así lo confirman desde el comité de empresa, que han informado a los trabajadores del suburbano de las acciones previstas.

La planificación diseñada incluye paros parciales estos días:

Viernes, 20 de marzo, entre las 19:00 horas y las 21:00 horas

Lunes Santo (30 de marzo), entre las 17:30 horas y las 20:30 horas

Miércoles Santo (1 de abril), entre las 18:00 y las 20:00 horas

Jueves Santo (2 de abril), entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Las franjas horarias elegidas para los paros vienen a coincidir con horas punta en la llegada de pasajeros al Centro histórico y la Alameda Principal, epicentro del recorrido oficial de las procesiones.

De acuerdo con la comunicación remitida por el comité a los empleados, la decisión de los paros se produce después de que el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) haya aplazado al 26 de marzo, a las 9:30 horas, el acto de mediación solicitado en el marco del conflicto colectivo abierto por la negociación del IV Convenio Colectivo. Inicialmente, la fecha era el día 19.

La protesta se hará visible también en la calle, con concentraciones de la plantilla en la estación de El Perchel, en la boca de Metro situada en la calle Explanada de la Estación.

Allí están previstas movilizaciones el 30 de marzo, de 18:30 a 19:30; el 1 de abril, de 18:00 a 19:00; y el 2 de abril, de 19:00 a 20:00, coincidiendo con los tramos de paros en plena Semana Santa.

Para los representantes de los trabajadores, la participación masiva en los paros y concentraciones será determinante para desbloquear el IV Convenio Colectivo y alcanzar unas condiciones laborales que consideren dignas y un acuerdo que juzgan justo para el conjunto de la plantilla.