Detenidos dos jóvenes de extrema derecha por la paliza a Pablo Romero: "¿Tú eres antifascista, no?"

Una imagen de Pablo, junto a la zona donde ocurrieron los hechos.

Las claves nuevo Generado con IA Dos jóvenes de 20 años, vinculados a la extrema derecha, han sido detenidos por agredir a Pablo Romero en Málaga. La víctima fue atacada tras salir de una discoteca, siendo golpeada y estrangulada mientras los agresores le preguntaban por su ideología política. Uno de los agresores compartió en redes sociales una foto de la víctima herida, jactándose del ataque. Los detenidos mostraban simbología nazi en sus perfiles y están acusados de delitos de odio y lesiones.

El granadino Pablo Romero, víctima de una brutal agresión el pasado 21 de febrero junto al descampado de la discoteca BRO de Málaga, ya puede respirar tranquilo. La Policía Nacional ha detenido en la capital a los dos agresores que le propinaron la paliza en la que le recriminaban su ideología. "Tú eres antifascista, ¿no?", le dijeron, mientras le golpeaban.

Según han informado desde la Policía Nacional, se trata de dos jóvenes de 20 años precisamente vinculados a la extrema derecha. Los arrestados están acusados de delitos de odio y lesiones tras una paliza que, según la investigación, fue completamente gratuita.

El joven, de 24 años, fue atacado en un descampado próximo a la discoteca, situada en la calle Paquiro, en el polígono de La Estrella. La investigación fue directamente asumida por agentes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional.

Según la denuncia presentada por la víctima, dos desconocidos se abalanzaron sobre él de forma sorpresiva, lo derribaron al suelo a puñetazos e intentaron estrangularlo. Durante la agresión, los atacantes le preguntaron por su ideología política, contraria a la de ellos.

La víctima, el granadino Pablo Romero, había pasado la noche en la discoteca y al salir se acercó a un descampado cercano para orinar. Según relató a este periódico, lo único que recuerda es que, al terminar, se vio en el suelo con uno de los agresores encima mientras recibía golpes.

Tras la agresión, el joven terminó con el rostro inflamado, lleno de moratones y con el ojo completamente enrojecido. Él mismo difundió después una imagen de su cara golpeada en redes sociales con un mensaje para denunciar lo ocurrido y pedir que no se olvidara “lo que el odio hace”.

La investigación policial permitió identificar a los dos presuntos autores del ataque, ambos de 20 años. Según las pesquisas, se trata de jóvenes con tendencias radicales de extrema derecha, relacionados además con hinchadas violentas y con altercados de orden público en encuentros de fútbol.

Uno de los sospechosos incluso llegó a fotografiar el rostro de la víctima cuando ya estaba magullado y, posteriormente, compartió la imagen en redes sociales, jactándose de la agresión.

Los detenidos también exhibían en sus perfiles de redes sociales banderas y simbología de ideología nazi. Tras su arresto, han sido puestos a disposición policial como presuntos responsables de delitos de odio y lesiones.