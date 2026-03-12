Conflicto laboral en el Metro de Málaga: estas son las mejoras salariales que rechazan los trabajadores, según la empresa

Un grupo de estudiantes sube a uno de los trenes del Metro de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La asamblea de trabajadores del Metro de Málaga ha rechazado una propuesta de subida salarial que la empresa considera excepcional. La oferta incluía un incremento global del 28% entre 2026 y 2029, con subidas de entre 4.800 y 9.000 euros brutos según la categoría profesional. La empresa destaca que los salarios actuales ya superan la media provincial y que la propuesta llevaría ese diferencial hasta el 90% o 116%, según el puesto. El preacuerdo también contemplaba reducción de jornada, nuevos pluses y mejoras en seguros médicos y condiciones de jubilación.

La decisión de la asamblea de trabajadores del Metro de Málaga de seguir adelante con los paros parciales este jueves y el próximo viernes 20 de marzo choca con la posición inicial de los representantes de la plantilla, que según la empresa, aceptaron un preacuerdo el pasado día 10 que quedó recogido en acta firmada a las 14:25.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la asamblea general que tuvo lugar este miércoles.

A ojos de la empresa concesionaria, Metro Málaga, la oferta realizada supone una subida "excepcional" y muy por encima de la media de los salarios en la provincia.

Según un comunicado de la entidad, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, la propuesta económica planteada para el periodo 2026–2029 implica un incremento global de alrededor del 28%, valorado en 1,81 millones de euros, con subidas en tablas salariales de entre 4.800 y 9.000 euros brutos en función de la categoría profesional.

Estas mejoras equivaldrían, de acuerdo con sus cálculos, a incrementos acumulados aproximados de entre el 14,5% y el 35% a lo largo de la vigencia del convenio, además de incluir una cláusula de revisión salarial extraordinaria en 2029 ligada al IPC real.

​La concesionaria contextualiza su oferta comparándola con el salario medio anual en la provincia, que sitúa en 21.479 euros en 2024 a partir de un informe de CCOO, y subraya que los sueldos actuales de los trabajadores del Metro ya se encuentran muy por encima de esa referencia.

Un operador de línea —personal que realiza la conducción, entre otras funciones— percibe en la actualidad 31.987 euros brutos anuales, un 49% por encima de la media provincial, y la oferta rechazada elevaría esa cifra a 34.316 euros en 2026 y 40.638 euros en 2029, lo que supondría estar entre un 60% y un 90% por encima del salario medio.

​En el caso de los técnicos de operaciones, quienes atienden el puesto de mando, la empresa recuerda que el salario vigente es de 37.422 euros, un 75% más que la media provincial, y que su propuesta lo situaría en 39.949 euros en 2026 y 46.245 euros en 2029, es decir, entre un 86% y un 116% por encima del salario medio.​

Más allá de las cuantías, la oferta empresarial incorpora otros elementos que la compañía también pone en valor. Desde el inicio de la operación en 2014, asegura que las revisiones generales acumuladas en tablas alcanzan el 20,15% hasta diciembre de 2025, con subidas superiores para operadores de línea y técnicos de operación, y recuerda que el anterior convenio incluyó pagos únicos extraordinarios de 1.000 y 1.500 euros para personal de operaciones y oficinas, respectivamente.

Además, destaca que desde 2018 asume el 75% del coste del seguro médico de los trabajadores y sus familiares, con un valor estimado superior a 2.000 euros anuales para una familia media.

​En el capítulo organizativo, la concesionaria plantea una reducción de 20 horas de jornada laboral anual a lo largo de los cuatro años del nuevo convenio, de modo que al final de la vigencia quedaría fijada en 1.700 horas.

También propone la creación de nuevos pluses, como los de formación o noche completa, la revisión de otros complementos y medidas relacionadas con la adecuación del puesto en caso de incapacidad sobrevenida y con la jubilación parcial con contrato de relevo.

​Uno de los puntos de fricción está en la regulación de la conducción máxima continuada. La concesionaria ofrece fijarla en tres horas y media y respalda su postura en un análisis comparativo del sector.