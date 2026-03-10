De locales abandonados a pisos para mayores: Málaga invertirá 9,4 millones en 91 viviendas en Soliva con rentas de 300 €/mes

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, en la presentación del proyecto. Ayuntamiento de Málaga

Málaga da un nuevo paso en su apuesta por aumentar la oferta de viviendas a precio asequible. Tras poner en marcha la concesión de suelos de equipamiento, ahora avanza en la licitación de las obras con las que adaptar 50 locales comerciales vacíos de Soliva Este, que serán transformados en 91 alojamientos en alquiler de un dormitorio para personas mayores o personas con movilidad reducida.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal de Vivienda y Regeneración Urbana, Francisco Pomares, y a los concejales de Derechos Sociales y del distrito Puerto de la Torre, Francisco Cantos y Jacobo Florido, respectivamente, ha informado del proyecto.

La inversión estimada alcanza los 9.415.463,85 euros (IVA incluido) y la licitación se ha dividido en dos lotes.

El precio base del lote 1, con 47 alojamientos, es de 5.468.518,89 euros, y el del lote 2, con 44 alojamientos es de 3.946.944,96 euros. El plazo de ejecución de las obras que comprenden ambos lotes es de 18 meses.

El objeto de esta actuación es el fomento de la promoción de alojamientos en alquiler para personas mayores o con movilidad reducida inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda con ingresos no superiores a 5,5 veces IPREM, mediante la adaptación de locales en desuso de titularidad municipal.

Se actuará sobre 50 locales con una superficie total de 8.421,32 metros construidos, divididos en 8 edificios y en cuyo diseño se ha tenido en cuenta la optimización del espacio para garantizar la comodidad y movilidad de los residentes.

En este sentido, los alojamientos han sido diseñados bajo un concepto de flexibilidad y adaptación a la estructura existente, cuentan con una distribución funcional que incluye un salón con cocina integrada, un dormitorio independiente y un baño adaptado.

Además, la mayoría de las unidades incorporan una terraza privada, favoreciendo la ventilación y la iluminación natural, funcionando además como "colchón visual" para aportar privacidad.

Los alojamientos serán completamente accesibles y se entregarán amueblados (cuyo presupuesto está incluido en la inversión total de la actuación), cuentan con climatización y sistemas avanzados de aerotermia para suministro de agua caliente.

Cada proyecto cuenta con superficies destinadas a servicios comunes y estancias compartidas que fomenten la integración social, como salas polivalentes de uso múltiple, sala de lectura, sala de juegos y lavandería.

Las rentas de alquiler de estos alojamientos serán de 7,00 euros/m2u y mes, aproximadamente 300 euros al mes. En el caso de que la renta supere el 30% de los ingresos familiares, la renta de alquiler se ajustará a este 30%.