Nuevo avance en el gran barrio de 1.362 viviendas a precio asequible del Gobierno de España en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España impulsa en Málaga la construcción de 1.362 viviendas protegidas en el sector Buenavista. El proyecto de reparcelación será aprobado por el Consejo de Urbanismo, permitiendo avanzar en la urbanización del barrio. El desarrollo contempla más de 27 hectáreas con 14 bloques residenciales, zonas verdes, equipamientos deportivos, sociales y escolares. El presupuesto inicial para las obras de urbanización asciende a 33,6 millones de euros.

La gran operación de vivienda a precio asequible del Gobierno de España en Málaga da un nuevo paso en su largo camino administrativo.

El próximo hito tendrá lugar este jueves con la aprobación por parte del Consejo de Urbanismo del proyecto de reparcelación del sector Buenavista, conforme a la documentación aportada por CASA 47 Entidad Pública Empresarial (antigua Sociedad Estatal de Suelo –SEPES–) y donde se prevén más de 1.362 viviendas protegidas.

Este movimiento se produce después de que el pasado mes de julio la Junta de Gobierno Local admitiese a trámite el proyecto de urbanización de esta actuación residencial que tiene por objeto la definición de las obras necesarias para dotar de infraestructuras al sector.

Dicho proyecto cuenta ya con autorización ambiental unificada emitida por la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Málaga el pasado mes de febrero.

Del proyecto de reparcelación al que se le dará luz verde, el Consistorio resulta adjudicatario, en concepto de cesión obligatoria y gratuita, de varias parcelas entre las que destaca la R5.1 con uso residencial para la construcción de viviendas protegidas.

La misma dispone de 2.974 metros cuadrados de superficie y 5.470 de techo edificable para la construcción de alrededor de 50 VPO.

Por otro lado, en cuanto a parcelas de equipamiento, son propiedad del Ayuntamiento una (la D1) de uso deportivo con 11.870 metros; otra (la S1) con 3.296 metros para uso social; y dos (las E1 y E2) con 3.149 metros y 14.357 metros para equipamiento escolar.

Resultan también de propiedad municipal nueve parcelas (EL1, EL2, EL3, EL4, EL5, EL6, EL7, EL8 y EL9) que suman 49.150 metros para zonas verdes y jardines; y 107.640 metros para viario.

Proyecto de urbanización Buenavista

La superficie del sector es de 27,42 hectáreas en las que se construirán un máximo de 1.362 viviendas, distribuidas en 14 Parcelas Residenciales (de la R1 a la R14), equipamientos públicos, una red viaria prevista de 108.206 metros cuadrados y 48.923 metros de zonas verdes, de acuerdo a la ordenación prevista.

Así, para uso residencial se reserva un total de 82.943 metros con una edificabilidad de 13.303 metros edificables para 14 bloques de vivienda, en su mayoría de planta baja más tres más ático, exceptuando los previstos en las parcelas R5 y R6 que serán de planta baja más cuatro más ático.

Para el suelo reservado a uso comercial se destinan 1.904 metros; para el equipamiento deportivo, 11.870 metros; para el social, 3.296 metros, y dos parcelas para uso escolar de 2.825 metros y 14.357 metros. El proyecto de urbanización tiene un presupuesto de partida de unos 33,6 millones de euros.