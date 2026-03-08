Brutal agresión en Málaga: un hombre recibe una paliza al sorprender a un ladrón dentro de su coche

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 36 años fue brutalmente agredido en Málaga tras sorprender a un ladrón dentro de su coche en la zona de Guadalmar. La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y fue trasladada de urgencia al hospital. El agresor utilizó un puño americano para golpear al dueño del coche, causándole graves heridas en la cara y huyó del lugar. El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Un hombre de 36 años de edad ingresó en la tarde del pasado viernes en un hospital de Málaga capital tras sufrir una brutal agresión cuando sorprendió a un ladrón dentro de su coche.

Según ha confirmado la Policía Nacional a EL ESPAÑOL de Málaga, los hechos ocurrieron alrededor de las 15.45 horas en la zona de Guadalmar.

La víctima fue trasladada en una ambulancia por un traumatismo craneoencefálico severo.

La agresión se produjo cuando el afectado sorprendió a otro individuo intentando robar en su vehículo. Fue en ese momento cuando el presunto ladrón la emprendió a golpes con la víctima. Tras agredirlo, el presunto agresor huyó del lugar de los hechos, sin que haya sido localizado por el momento.

Vista de la zona de Guadalmar. Google Earth

De acuerdo con los datos aportados por otras fuentes conocedoras de los hechos, el presunto delincuente se valió de un puño americano para golpear al dueño del coche, causándole enormes heridas en la cara.

"Tenía la boca como abierta por la mitad, todo lleno de sangre", explican las fuentes consultadas.

Muestra de la gravedad de lo ocurrido es que se ha hecho cargo de la investigación el grupo de Homicidios de la Policía Nacional.