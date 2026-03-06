Puertos del Estado dice sí; el subdelegado del Gobierno, no: el doble voto sobre las esculturas del Puerto de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado por mayoría la exposición temporal de esculturas de Ginés Serrán durante seis meses. El representante de Puertos del Estado votó a favor de la exhibición, mientras que el subdelegado del Gobierno en Málaga votó en contra, a pesar de pertenecer ambos a la administración estatal. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, pidió más informes y posturas oficiales de otras administraciones antes de tomar una decisión, destacando la falta de pronunciamiento de la Junta de Andalucía. Representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga ya se han mostrado públicamente a favor de la instalación de las esculturas.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria celebrado este viernes con carácter extraordinario, que ha acordado por mayoría aplastante la exposición durante seis meses de las gigantescas y polémicas esculturas de Ginés Serrán, ha dejado una escena de lo más paradójico.

Mientras el representante de Puertos del Estado ha votado sí a la propuesta (junto a otros diez consejeros), que supone la exhibición temporal de estas obras, sin posibilidad de prórroga, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, se ha manifestado en contra (misma posición que UGT).

Lo llamativo del asunto es que ambos son representantes de la misma Administración, la estatal. Pese a este vínculo directo, la interpretación de ambos dirigentes es contrapuesta.

Salas, que a mediados del año pasado votó a favor de la exposición de estas mismas esculturas, ha querido subrayar su negativa actual. Y lo ha hecho por medio de un comunicado oficial emitido por la Subdelegación del Gobierno.

Según asegura, ha pedido en la sesión más informes y posturas oficiales de otras administraciones ante un "debate controvertido".

"He propuesto que pospongamos la decisión de tenerla seis meses, más tiempo, menos tiempo, lo que sea, y escuchemos a otras administraciones como es la Junta de Andalucía, que no se ha pronunciado al respecto", ha dicho.

A su juicio, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria debería haber reunido informes y posturas oficiales de Cultura de la Junta; de Cultura del Ayuntamiento de Málaga; y de instituciones culturales como la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Frente a lo dicho por Salas, la realidad es que son varias las ocasiones en las que públicamente se han pronunciado representantes de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, amparando la propuesta de instalar las esculturas.