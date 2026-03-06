Los inquilinos de las 530 VPO de Lagoom Living en Distrito Universidad tendrán un 10% de descuento en Ikea

Imagen de la promoción en el sector Universidad de Málaga.

Lagoom Living e IKEA Málaga han firmado un acuerdo para ofrecer un 10% de descuento en mobiliario a los inquilinos de las 530 VPO del proyecto Distrito Universidad. El desarrollo contempla viviendas de alquiler asequible en Málaga, bajo un modelo de colaboración público-privada y criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. La primera fase del proyecto incluye la parcela R3 con 62 viviendas de diferentes tipologías: 19 de un dormitorio, 9 de tres y 34 de cuatro dormitorios. Próximamente se habilitará una web informativa con detalles sobre la documentación y requisitos para optar a estas viviendas.

La promotora Lagoom Living ha firmado un acuerdo de colaboración con IKEA Málaga en el marco del desarrollo residencial Distrito Universidad, un proyecto que contempla la construcción de 530 viviendas destinadas al alquiler asequible en la ciudad de Málaga.

La iniciativa se enmarca en un modelo de colaboración público-privada orientado a ampliar la oferta de vivienda protegida en alquiler. El proyecto se plantea además bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad constructiva.

Como parte del acuerdo, los adjudicatarios de las viviendas podrán acceder a condiciones especiales en la compra de mobiliario y complementos en IKEA, con un descuento del 10% aplicable a una única compra a partir de un importe mínimo de 390 euros.

Según las compañías, esta colaboración responde a una filosofía compartida basada en el diseño funcional y accesible, con el objetivo de facilitar la equipación del hogar a quienes accedan a estas viviendas.

El proyecto Distrito Universidad avanza con la puesta en marcha de su primera fase, que incluye la parcela R3, compuesta por 62 viviendas distribuidas en diferentes tipologías:

-19 viviendas de un dormitorio

-9 viviendas de tres dormitorios

-34 viviendas de cuatro dormitorios

Está previsto que próximamente se habilite una página web informativa desde la que los interesados podrán consultar la documentación, las bases del proceso de adjudicación y los requisitos para optar a estas viviendas.