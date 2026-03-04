Los barrios más pobres de Málaga lideran la subida de la vivienda: el precio se dispara un 68% en Palma-Palmilla

Zona de la barriada Palma-Palmilla, donde se proyecta una importante rehabilitación energética de los edificios. Amparo García

Las claves nuevo Generado con IA Palma-Palmilla lidera la subida de precios en Málaga con un incremento del 68% interanual, pese a ser uno de los barrios históricamente más pobres. El precio medio en Palma-Palmilla es de 949 euros el metro cuadrado, muy por debajo de la media de la ciudad, pero con la mayor presión compradora. Barrios populares como Los Castillejos-La Trinidad y Mangas Verdes-Las Flores también registran subidas destacadas, superando el 29% de incremento anual. La gentrificación y la demanda desplazada de zonas más caras están impulsando el encarecimiento en barrios tradicionalmente obreros y asequibles.

El mercado inmobiliario y residencial de Málaga capital, inflado desde la pandemia de la Covid y sin visos de rebajar la presión sobre el comprador, sigue mostrando imágenes cuanto menos paradójicas. Una de ellas es que son los barrios históricamente más pobres de la ciudad los que en la actualidad registran las mayores subidas de precios.

Esta es la extraordinaria realidad que se puede extraer del último informe elaborado por Idealista con los datos correspondientes al pasado mes de febrero.

De acuerdo con esta fuente de información, Palma‑Palmilla, históricamente asociado a degradación y niveles de renta bajos, asoma como la zona en la que más barato resulta comprar una casa. Y, sin embargo, es, a la vez, la que encabeza el ranking de encarecimiento con un aumento del 68% interanual.

Atendiendo al estudio, el precio medio de oferta se sitúa en 949 euros el metro cuadrado, muy por debajo de los 3.667 euros el metro de media en el conjunto de la urbe. Pero el porcentaje de subida es el más alto de todos los barrios analizados, con un +68%.

Imagen tomada desde el Centro de Málaga de las torres de Martiricos. Álvaro Cabrera

Este parámetro viene a confirmar que, partiendo de niveles muy bajos, la zona está experimentando una fuerte presión compradora, probablemente de perfil inversor o de compradores expulsados de otras zonas más caras.

Idealista tiene publicados actualmente 58 anuncios de viviendas en venta, de los que aproximadamente una treintena están okupadas. O lo que es lo mismo, la mitad de la oferta en venta está condicionada por situaciones de ocupación ilegal.

Dentro de ese mercado dual, los precios van desde los 195.800 euros que se piden por un piso de 87 metros y tres dormitorios en la calle Eresma (sin okupación) y los 27.000 euros de una casa okupada de 49 metros cuadrados en la calle Doctor Blanco Villegas.

Una realidad, en cualquier caso, que contrasta sobremanera con otra zona cercana: Martiricos‑La Roca. Aquí, según el estudio de Idealista, el precio medio es de 4.957 euros el metro.

Con apenas una distancia de unos cientos de metros, la variación del precio de venta se multiplica por cinco. Bien es cierto que este fenómeno está claramente condicionado por las torres residenciales más altas de Andalucía, con 30 plantas de altura.

Otros barrios populares

Los datos apuntan también a un intenso encarecimiento en barrios populares que hasta hace pocos años se consideraban alternativas asequibles.

En Los Castillejos‑La Trinidad, en Bailén-Miraflores, el precio medio se sitúa en 3.977 euros el metro, con una subida del 37,3%. Este incremento coloca este ámbito prácticamente en niveles de zonas consolidadas de la ciudad pese a su perfil tradicionalmente obrero.

En Mangas Verdes‑Las Flores, el metro cuadrado alcanza los 2.531 euros y acumula un incremento del 29,4% interanual. Algo parecido ocurre en Polígonos‑Recinto Ferial, en Cruz de Humilladero, donde el precio medio es de 3.682 euros, con un alza del 28%.

En todos estos casos se trata de barrios que hasta hace poco funcionaban como segunda línea frente a los distritos más caros, pero que ahora empiezan a recibir una demanda creciente de compradores que ya no pueden acceder a las zonas prime.

Este desplazamiento de la presión hacia el anillo popular puede ser una respuesta natural al proceso de gentrificación, que no se limita a los barrios céntricos y turísticos, sino que se extiende a entornos tradicionalmente de clase trabajadora, donde el margen de subida era mayor porque se partía de precios más bajos.

Frente a estas subidas, hay barrios donde el informe sugiere una situación más estable o de menor tensión relativa. Nuevo San Andrés‑Dos Hermanas registra un precio medio de 2.362 euros el metro y una variación prácticamente plana del -0,1%, lo que indica un posible estancamiento tras años de encarecimiento.

En Cortijo de Maza‑Finca Monsálvez‑El Olivar (Churriana) el metro cuadrado se sitúa en 2.436 euros, con una subida del 9,1%, mientras que en Ciudad Jardín alcanza los 2.494 €/m², con un incremento del 9,2%.