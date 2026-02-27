El centro comercial Salyt de Málaga acelera: quiere abrir sus puertas a finales de 2027

Las claves nuevo Generado con IA El nuevo centro comercial Salyt en Málaga prevé abrir a finales de 2027, tras desbloquearse el Plan de Reforma Interior del antiguo tejar. La inversión estimada ronda los 40 millones de euros, con una superficie comercial proyectada de 21.730 metros cuadrados y cerca de 900 plazas de aparcamiento. El desarrollo incluye importantes mejoras en la conexión viaria de la zona, con nuevos ramales y enlaces entre la avenida Valle Inclán, el parque del Arroyo del Cuarto y la calle Galeno. El complejo contará con varios operadores de primer nivel, incluyendo supermercado, espacio de bricolaje y zona de restauración, transformando el entorno del antiguo tejar de Salyt.

La aprobación definitiva del Plan de Reforma Interior del viejo tejar de Salyt desbloquea, tras varios años de espera, el camino para la construcción de un nuevo centro comercial en Málaga.

Aunque lejos de las dimensiones de otras operaciones empresariales que toman forma actualmente en la capital de la Costa del Sol, como el gran complejo promovido por Tomás Olivo, el futuro parque comercial Salyt está llamado a transformar por completo el entorno de la avenida Valle Inclán.

No sólo por la inclusión de varios operadores de primer nivel, incluyendo supermercado, espacio de bricolaje y zona de restauración, sino por el desarrollo de importantes mejoras en la conexión viaria de la zona.

Pese a la relevancia de la aprobación del PRI, no es el último trámite que Ediffisa, la empresa promotora, tiene aún que superar antes de poder poner en marcha los trabajos sobre la parcela.

Tal y como explica a EL ESPAÑOL de Málaga el representante de la entidad, Antonio López, queda aún por resolver la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y del proyecto de urbanización. Movimientos en los que ya se está avanzando.

Imagen de la parcela de la antigua fábrica de ladrillos Salyt, en Málaga.

Con todo, el deseo de la firma es poder poner en marcha los trabajos de la urbanización a principios de 2027. De cumplir ese hito, la operación podría requerir unos 10 meses.

La idea es que la fase de urbanización pueda simultanearse en su etapa final con las obras de cada uno de los operadores. Todo ello con la previsión de que el parque comercial de Salyt pueda abrir sus puertas a finales de 2027.

40 millones de inversión

La inversión estimada se mantiene en unos 40 millones de euros. La superficie comercial minorista proyectada tendrá unos 21.730 metros cuadrados de techo, muy por debajo de los 49.116,60 que tiene autorizado el sector.

El desarrollo será completado con la disposición de unas 900 plazas de aparcamiento. De ellas, el 40% estará situado en superficie, en parcelas privativas; otro 1% en el viario público interior del parque comercial; el 6%, en la red viaria local exterior, y el 53% restante, bajo rasante.

El plan pactado con el Ayuntamiento recoge la ejecución de obras con las que se completan los ramales de conexión entre la parcela del Tejar de Salyt; la realización del ramal de salida desde el antiguo tejar hacia Valle Inclán (sentido MA-20) y el simétrico de entrada.

A esto hay que sumar un ramal de salida directo desde Valle Inclán hacia el parque del Arroyo del Cuarto, así como el acondicionamiento de los dos ramales existentes (conexión del parque del Arroyo del Cuarto con Valle Inclán, sentido centro ciudad –este– y salida desde Valle Inclán hacia parcela de Tejar de Salyt).

Asimismo, el promotor tiene que asumir la realización de la nueva apertura viaria de conexión entre calle Galeno y el Tejar de Salyt, prevista por el límite este del ámbito de actuación.

Este nuevo desarrollo comercial se asienta sobre la vieja fábrica de ladrillos Salyt, con una superficie de unos 52.000 metros cuadrados. El techo edificable se configura en un conjunto de planta baja más una altura, que dará cabida a varios operadores comerciales.

La primera pieza contará con 9.900 metros cuadrados de techo, ocupando una superficie superior a los 21.000 metros del solar. A esta primera edificación se sumará una segunda con dos operadores más (2.833 metros de techo y 5.806 metros, respectivamente) "de uso gran superficie comercial". Y una tercera edificación, con un techo de 1.020 metros, para restaurantes.