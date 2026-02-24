La mujer que abandonó a su hija recién nacida en un descampado junto a San Andrés: "Creí que estaba muerta"

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer está siendo juzgada en Málaga por abandonar a su hija recién nacida en un descampado, alegando que creyó que la bebé estaba muerta tras el parto. Tanto la madre como su pareja están acusados de abandonar a la bebé, a la que dejaron sin ropa ni alimentación, escondida entre matorrales y a la intemperie. La acusada asegura que desconocía su embarazo y que fue consciente del abandono solo después de los hechos, enterándose del estado de la niña a través de las redes sociales. La bebé fue encontrada con vida por un viandante la mañana siguiente, quien la protegió del frío hasta la llegada de los servicios de emergencia.

La mujer que abandonó en Málaga a su bebé en la calle en octubre de 2023 ha asegurado este martes durante el juicio que creyó que estaba muerta, ya que después del alumbramiento se la acercó al pecho, no lloró y el brazo quedó colgando.



El juicio ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Málaga y en el banquillo de los acusados también ha estado sentado su pareja, ambos acusados de abandonar a su bebé recién nacida, cerca del lugar en el que la mujer había dado a luz, escondida en unos matorrales, sin ropa, sin alimentarla y a la intemperie en octubre de 2023.



Los progenitores, ambos en situación irregular en España, eran pareja y primero residieron en Córdoba, aunque posteriormente el padre se trasladó a Fuengirola (Málaga) y por ello se solían ver los fines de semana en Córdoba o Fuengirola.



Durante su declaración, la acusada ha asegurado que ella desconocía que estuviera embarazada y que aunque vivía en Córdoba, el 13 de octubre había venido a Málaga a visitar a su pareja y estuvieron viendo un evento deportivo en la capital.



Pasaron el día juntos y por la noche, cuando iban a irse a Fuengirola, empezó a notar fuertes dolores y llamaron al 061, pero sin saber en un principio qué le ocurría, aunque el dolor fue a más y fue cuando pensó que podía tratarse de un parto, ya que le había pasado algo similar en su país, Paraguay, con su primer hijo.

El acusado ha mantenido que él desconocía que estuviera embarazada, que el día de los hechos iba muy bebido y que además ella le había dicho que tenía otra relación, algo que la acusada ha negado en todo momento.



La acusada ha reconocido que fue ella la que cogió a la bebé, que intentó que no tocara el suelo en ningún momento, que la tapó y la dejó abrigada y tapada al lado al lado de un parque, aunque no recuerda bien ese momento, que fue consciente de lo que hizo posteriormente.



Ha mantenido que no dijo nada a nadie pero que si se interesó por la bebé y que se enteró de que estaba bien por las redes sociales.



El fiscal mantiene que los procesados "decidieron de común acuerdo" abandonar a la bebé y la escondieron en unos matorrales situados a unos 400 metros del lugar del parto, con la intención de que muriera.



La menor fue encontrada aún con vida entre unos arbustos por un viandante que oyó su leve llanto, sobre las 8.30 horas de ese mismo día, 14 de octubre, y la tapó inmediatamente para que no tuviera frío hasta que llegaron los servicios de emergencias.