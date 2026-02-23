La empresa de aguas de Málaga devolverá casi 1,9 millones a 68.000 clientes por errores en la facturación desde 2013

Un grifo de agua, en una imagen de archivo.

La Empresa Municipal de Aguas (Emasa) devolverá casi 1,9 millones de euros a 68.057 clientes tras detectar un desfase en la facturación del agua que se viene produciendo desde enero de 2013.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que el consejo de administración tiene previsto aprobar este miércoles el inicio del procedimiento de regularización. Afectará a aquellos usuarios cuyos recibos incluyeron consumos estimados que posteriormente no coincidieron con el consumo real.

El origen del problema se encuentra en la aplicación informática de clientes, que generó diferencias entre el consumo estimado —el que se aplica cuando no se puede leer el contador— y el consumo real.

Esta situación se produce principalmente cuando los contadores electrónicos sufren averías que impiden su lectura remota o cuando los dispositivos están instalados en el interior de viviendas y no es posible acceder a ellos para realizar la lectura manual.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la incidencia ha afectado de forma puntual al 20,7% de los contratos registrados desde 2013, un total de 327.204 en ese periodo. Actualmente permanecen vigentes 238.654 contratos.

Desde la entrada en vigor del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía, en enero de 2013, Emasa ha emitido alrededor de 18 millones de facturas —más de 1,4 millones cada año—.

Solo en el último ejercicio se realizaron 1.193 rectificaciones manuales para ajustar consumos estimados a lecturas reales, aunque ahora la empresa extenderá la revisión a todos los casos detectados desde entonces.

El procedimiento aprobado supondrá la devolución de 1.855.768,75 euros en total, lo que representa una media de 27,2 euros por cliente afectado, aproximadamente 2,1 euros por año.

Esta cantidad equivale al 1% del total facturado de media a cada contrato durante el periodo analizado. La regularización afecta exclusivamente a las cuotas variables de abastecimiento, desalación, saneamiento y depuración, así como al canon de infraestructuras de la Junta de Andalucía, el IVA correspondiente (10%) y los intereses legales.

La devolución se realizará de forma automática y no requerirá ningún trámite por parte de los usuarios. El 78% de los afectados, que tienen la factura domiciliada, recibirán el importe en un único abono mediante transferencia bancaria.

A los clientes que no tengan domiciliación se les descontará en las próximas facturas. En el caso de contratos ya dados de baja, si constan los datos bancarios se efectuará igualmente la transferencia; en caso contrario, la empresa intentará contactar con los antiguos titulares para proceder al reintegro.

La información aparecerá reflejada en el próximo recibo y Emasa ha habilitado el teléfono gratuito 900 777 420 para resolver dudas.

Nuevo sistema informático

En paralelo, la empresa ha contratado la implantación de un nuevo sistema informático que permitirá corregir automáticamente este tipo de desfases y que estará plenamente operativo a finales de 2027.

Hasta entonces, se pondrá en marcha un procedimiento de revisiones periódicas para identificar facturas con lecturas estimadas, rectificarlas y devolver las cantidades que correspondan.

Además, Emasa mantiene activo su plan de renovación de contadores para incorporar dispositivos con telelectura. La empresa también convoca anualmente ayudas dirigidas a comunidades de propietarios para instalar contadores individuales o trasladar al exterior aquellos que se encuentran en el interior de las viviendas.

Esta línea de subvenciones está dotada en 2025 con 200.000 euros y contará con otros 300.000 euros en 2026. La ayuda asciende a 150 euros por vivienda o local, ampliable para cubrir gastos de gestión y ejecución del proyecto.