Detenido un menor después de apuñalar a un hombre de 34 años en Campanillas (Málaga): ocurrió a plena luz del día

Un hombre de 34 años fue evacuado al hospital este pasado lunes después de que un menor de edad le apuñalara en una vivienda de Campanillas, en Málaga capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, los efectivos del 061 llamaron sobre las 17.20 horas a la sala operativa solicitando presencia policial en una vivienda de la calle Regaterín después de que la víctima expresara a los efectivos sanitarios que le habían "pinchado" con un cuchillo.

Así, tras personarse la Policía Nacional en el lugar, los agentes dieron con el autor de los hechos, un menor de edad que, según las fuentes consultadas, era un conocido del herido. La víctima, por su parte, fue trasladada al Hospital Clínico, aunque no ha trascendido su estado de salud.

El motivo de la agresión, según trasladaron fuentes policiales al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía puede estar en problemas económicos, un posible ajuste de cuentas. Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional.