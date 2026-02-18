Málaga proyecta un gran parque inundable en el Guadalhorce para prevenir inundaciones en los polígonos industriales

Vistas de la desembocadura del Guadalhorce y de la ciudad de Málaga. Álvaro Cabrera

El Ayuntamiento de Málaga, por medio de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), ha puesto en marcha la redacción del proyecto constructivo para ampliar el canal de la margen izquierda del río Guadalhorce y convertir parte de su entorno en un gran parque inundable que actuará como sistema de drenaje sostenible frente a las inundaciones que sufre el polígono Guadalhorce.

El pliego técnico detalla que el objetivo es diseñar las obras necesarias para mejorar el drenaje de la parte final del cauce, desde el arroyo Merino hasta la desembocadura, ampliando el canal existente y evitando que las aguas de lluvia se conduzcan al cauce principal del río.

​La actuación afecta a una cuenca urbana de unas 855 hectáreas, donde se localizan gran parte de los parques empresariales de la ciudad, incluido el polígono industrial Guadalhorce, que sufre inundaciones recurrentes con lluvias de intensidad media y alta.

​Hoy las aguas pluviales de esta margen se evacuan al cauce de aguas bajas del Guadalhorce, al cajón de pluviales del arroyo Las Cañas y al canal de margen izquierda mediante colectores que vierten a cotas muy bajas; las clapetas permanecen casi siempre sumergidas y colmatadas, lo que en la práctica deja a los polígonos "prácticamente sin sistema de drenaje" hasta que baja el nivel del río.

​El futuro proyecto deberá dimensionar el canal para conducir, por el propio canal y su nuevo parque asociado, al menos el caudal correspondiente a una avenida de periodo de retorno de 50 años.

​Un parque inundable junto al Paraje Natural

El pliego obliga a que, en los tramos donde el canal limita con el sector SGIT‑SNU‑G.2 del PGOU —el Parque de la desembocadura del Guadalhorce— el diseño integre los terrenos entre la mota izquierda del encauzamiento y los polígonos industriales como un parque inundable.

​Este espacio se concibe como un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS): un gran "pulmón" verde que almacene temporalmente el agua de lluvia durante los episodios de tormenta, reduzca el riesgo de inundaciones en las zonas industriales y, al mismo tiempo, mejore la biodiversidad y genere una nueva zona de uso y disfrute ciudadano en el entorno del Paraje Natural.

​El parque tendrá tres funciones complementarias: hidráulica, al acumular y gestionar las escorrentías de las cuencas adyacentes; anticontaminación, mediante trampas de decantación, tamices y diseño de vegetación para tratar las primeras aguas; y recreativa, como prolongación del sistema de zonas verdes del paraje de la desembocadura del Guadalhorce.

​El contrato limita su alcance al diseño de la obra civil e hidráulica (formas, taludes, conexiones, entradas y salidas de agua, elementos de tratamiento), dejando el diseño urbano y paisajístico del parque —senderos, usos, mobiliario, plantaciones— para un proyecto posterior, aunque fijando desde ya los condicionantes que deberá respetar.

Más drenaje

Además de la ampliación del canal y del parque inundable, el futuro proyecto constructivo deberá recoger un paquete completo de actuaciones:

Modificar el tramo final de los colectores de pluviales que hoy vierten directamente al río, para que descarguen en el nuevo canal/parque.

Implantar sistemas anticontaminación que conduzcan las primeras aguas de lluvia a un colector interceptor unitario hacia la EDAR Guadalhorce; tras un tratamiento adecuado, el caudal excedente se verterá al canal/parque cumpliendo la normativa de vertidos.

Reforzar la red de drenaje en los puntos bajos de los polígonos adyacentes al parque inundable.

Diseñar un rebose del canal‑parque hacia el Guadalhorce, con clapetas, para episodios extraordinarios que superen la lluvia de diseño, siempre que el río lo permita.

Definir un sistema de riego del parque con agua regenerada de la EDAR Guadalhorce y estudiar el mantenimiento de una lámina continua de agua en el cauce de aguas bajas.

Estudiar un nuevo punto de vertido para la salmuera de la desaladora de Atabal —que hoy llega al mar por emisario submarino—, analizando su mezcla con agua regenerada y la posible afección de la salinidad a la vegetación del cauce.

El área de actuación se encuentra junto al ámbito del futuro Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la desembocadura del Guadalhorce, que plantea ampliar el Paraje Natural y declarar la ZEPA; por ello, el proyecto deberá incluir un estudio ambiental específico y comprobar las afecciones a la normativa autonómica de calidad ambiental.

​Fases

Emasa exige que la actuación se divida en dos fases, con dos proyectos de construcción independientes, adaptados a la disponibilidad de suelos del sector SGIT‑SNU‑G.2, donde aún hay terrenos de titularidad privada.

​La fase 1 se ejecutará en suelos ya disponibles de titularidad pública, que abarcan el canal actual y parte de los terrenos SGIT, y deberá garantizar por sí sola la evacuación del caudal de diseño; si la superficie no fuera suficiente, se contemplarán soluciones provisionales como motas o muros.

​La fase 2 completará el diseño final del parque cuando se disponga de toda la franja de terrenos, e incluirá un estudio detallado de las expropiaciones necesarias, con identificación de titulares y valoración de los suelos a ocupar.

​Un contrato de 360.000 euros

El expediente fija un presupuesto base de licitación de 359.933,91 euros (IVA incluido) para la redacción del proyecto.

​El plazo de ejecución de los trabajos es de nueve meses desde el día siguiente a la firma del contrato, con entregas parciales (maqueta preliminar, versión inicial y versión definitiva del proyecto) y reuniones de seguimiento al menos quincenales entre el equipo redactor y los técnicos de Emasa.

​El pliego desglosa ese importe en varias partidas: recopilación de información y antecedentes, levantamiento topográfico actualizado (30.000 euros), estudio geotécnico (45.000 euros), estudio de alternativas y modelización hidráulica en 2D con InfoWorks ICM (74.132,87 euros), maqueta preliminar de la solución (19.241,33 euros), versión inicial del proyecto constructivo (57.723,99 euros) y versión definitiva tras autorizaciones sectoriales y licencia de obra (12.899,46 euros), entre otras.

​Los interesados en redactar el proyecto tienen de plazo hasta el 18 de marzo para presentar sus ofertas, según el anuncio de licitación.