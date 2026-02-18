Málaga advierte: multará con hasta 750 euros a quienes tiren los muebles en días y horas no autorizados

Imagen de la presentación de la campaña de concienciación de Limasam. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga multará con hasta 750 euros a quienes tiren muebles en la vía pública fuera de los días y horarios autorizados. La nueva campaña municipal de Limasam busca concienciar sobre el impacto económico y ambiental de dejar muebles en la calle sin cumplir la normativa. La Policía Local reforzará la vigilancia y, tras una semana informativa, comenzará a sancionar a quienes incumplan las reglas. Se ha habilitado un teléfono gratuito, 900 847 847, para que los ciudadanos puedan denunciar de forma anónima el depósito irregular de muebles.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva campaña para concienciar a los vecinos sobre el modo correcto de depositar los pequeños muebles y enseres junto a los contenedores de basura.

De hecho, desde la Casona del Parque se recuerda que abandonar los muebles y enseres en la vía pública puede suponer una multa de hasta 750 euros.

Éste es el principal mensaje amenazador que traslada la campaña municipal de Limasam, que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias económicas y ambientales de dejar muebles en la calle fuera de los canales establecidos y de los días y horarios permitidos.

La iniciativa incluye eslóganes como La estantería más cara de Málaga y Nueva o usada, te va a costar lo mismo. Estos mensajes se irán alternando e incluirá una creatividad visual directa.

La acción ha sido presentada este miércoles por los concejales delegados de Servicios Operativos y de Seguridad, Teresa Porras y Avelino Barrionuevo, respectivamente.

El objetivo es fomentar el respeto a los días y horarios establecidos en cada barrio para depositar pequeños muebles junto a los contenedores.

Así, se recuerda que no se pueden dejar muebles en la vía pública cuando cada persona lo considere oportuno, ya que existen días y horarios específicos que deben cumplirse para garantizar una ciudad más limpia y ordenada.

Refuerzo de vigilancia

Esta campaña tiene dos vertientes complementarias: por un lado, la sensibilización sobre la necesidad de cumplir horarios, a través de la difusión de material en redes sociales, medios de comunicación y mobiliario exterior; y, por otro, el refuerzo de la vigilancia y control por parte de la Policía Local.

La campaña de difusión se va a desarrollar durante los meses de febrero y marzo en medios de comunicación local, redes sociales, así como en soportes de publicidad exterior (mupis, relojes, pantallas y autobuses urbanos).

Respecto a la labor de control por parte de la Policía Local durante los próximos días, desde este miércoles 18 de febrero hasta el 25 de febrero, la acción tendrá carácter informativo, de forma que los agentes apercibirán a aquellas personas que depositen muebles fuera del horario establecido.

A partir de esa fecha, sancionarán a quienes incumplan la normativa. Cabe recordar que la sanción es de hasta 750 euros tal y como recoge la ordenanza de limpieza.

Esta iniciativa también responde a la detección de distintos puntos negros en los que se depositan muebles a cualquier hora, generando acumulación constante de enseres y problemas de suciedad, además de suponer un coste extra para Limasam, es decir, para el Ayuntamiento.

La campaña se verá complementada con un refuerzo de la vigilancia de la Policía Local en todos los distritos de la ciudad, con especial atención en aquellos puntos detectados por Limasam en los que se suele registrar con mayor frecuencia la acumulación de muebles y enseres junto a los contenedores. Esta intensificación de la vigilancia se llevará a cabo en turnos de mañana, tarde y noche.

Además, se habilitará un número de teléfono gratuito, 900 847 847, para que cualquier ciudadano pueda avisar de forma anónima cuando detecte que se están depositando muebles fuera del día u horario correspondiente.

Desde Limasam se recogieron en total 9.632,65 toneladas de muebles en 2025, con un incremento del 2,25% con respecto al año 2024, cuando se retiraron 9.420,3 toneladas. Entre los muebles y enseres que más se depositan están colchones y estanterías.