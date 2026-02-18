Detenido un entrenador de fútbol base en Málaga por cometer delitos sexuales con tres menores de edad

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un entrenador de fútbol base acusado de dos delitos de agresión sexual y dos de provocación sexual a tres menores. La investigación comenzó tras descubrir los padres de uno de los menores conversaciones sospechosas entre su hijo y el entrenador a través de mensajería instantánea. El GRUME identificó a dos víctimas más, compañeros del primer menor, que también sufrieron agresiones o provocación sexual, incluyendo el ofrecimiento de regalos para ganarse su confianza. La policía ha intervenido los teléfonos móviles del detenido y de las víctimas para su análisis, y no descarta que puedan aparecer nuevos casos.

La Policía Nacional ha detenido a un entrenador de fútbol base, en Málaga, por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos, menores de edad. El investigado será puesto a disposición judicial esta tarde.

La investigación, asumida por agentes del Grupo de Menores -GRUME- de la Comisaría Provincial de Málaga, se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones telefónicas de su hijo con su entrenador de fútbol, a través de mensajería instantánea, en un tono “muy afectivo”, que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Fueron los propios progenitores quienes, tras sonsacar información a su hijo del vínculo que lo unía con su "míster" más allá del terreno de juego, conocían cómo el sospechoso había agredido sexualmente al chico.

Tras oír en exploración al menor, el GRUME localizaba a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores.

En este sentido, las pesquisas llevaron a contactar con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose que uno había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual -se refiere a la muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador-, mientras que la tercera víctima solo habría sido objeto de provocación sexual.

En la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos.

Volcado de los teléfonos

El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en Informática Forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.

El investigado, de 55 años, pasará a disposición de la autoridad judicial competente esta tarde. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas.