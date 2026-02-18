Arranca la obra del nuevo "oasis de naturaleza" de Teatinos, que eliminará una gran bolsa de aparcamiento en la zona

Las claves nuevo Generado con IA Arrancan las obras para crear un parque de casi 51.000 metros cuadrados en Teatinos, eliminando una gran bolsa de aparcamiento. El proyecto, con una inversión de 7,5 millones de euros y un plazo de 12 meses, incluye áreas de recreo, zonas de descanso y corredores verdes. El parque contará con una gran plaza, juegos infantiles, área deportiva, parque canino, 675 árboles de sombra y una red de caminos de 9.000 metros. Se utilizarán materiales sostenibles y sistemas inteligentes de riego y alumbrado, además de mobiliario urbano y más de 100 especies vegetales.

Los vecinos del distrito Teatinos pueden ya contar los días para ver el inicio de las obras que permitirán transformar una gran parcela de suelo situada junto a la fuente de los colores en un "oasis de naturaleza" de casi 51.000 metros cuadrados.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este periódico, la previsión es que la empresa adjudicataria de la actuación, Eiffage, arranque las operaciones el próximo lunes 23 de febrero.

Días antes, los operarios de la constructora ya han tomado posiciones en la zona, ejecutando el vallado perimetral de toda la pastilla. Esta instalación está aún incompleta, permitiendo durante varias jornadas más el acceso de vehículos a los terrenos, convertidos en un aparcamiento en precario desde hace años.

Esta es, justamente, la principal afectación que va a generar el desarrollo de este proyecto, que va a permitir crear una amplia zona verde. La supresión de la bolsa de aparcamiento va a provocar un quebradero de cabeza para muchos vecinos que acuden a diario al distrito, ya sea para acudir a la Ciudad de la Justicia o disfrutar de los locales de hostelería existentes en el barrio.

La inversión programada ronda los 7,5 millones de euros, con un plazo de 12 meses. El proyecto incluye áreas de recreo, espacios de descanso y corredores verdes a partir de una red de caminos enlazados entre sí.

Habrá un primer espacio rodeado de árboles, una lámina de agua de 120 metros de longitud y zonas de estancia.

Otra de las zonas está formada por una gran plaza que funciona como punto de encuentro en el que se concentran equipamientos y una pérgola, de modo que complementa las zonas de sombra proporcionada por los árboles.

Por último, se encuentra un conjunto de varios espacios: una gran área de juegos infantiles y un área deportiva que se unen a otros espacios de encuentro bajo otra pérgola que los conecta.

Red de camino

El parque se encuentra vertebrado por una red de caminos que suman una superficie total de 9.000 metros. Están diseñados en distintas anchuras y diferentes materiales (pavimentos terrizos ecológicos, hormigones desactivados y fratasados en varios colores).

Para la ejecución de las plazas la sostenibilidad cobra protagonismo al utilizar materiales prefabricados con hasta un 30% de material reciclado. Las plazas repartidas por todo el parque suman una superficie total de 3.400 metros cuadrados.

En cuanto a la jardinería prevista ésta estará formada por 103 especies diferentes distribuidas en una zona forestal que hará barrera con la carretera y que incluye más de 163 coníferas entre pinos y cipreses.

Además, habrá 10.000 metros de pradera, 675 árboles de sombra, 136 palmeras y más de 3.000 arbustos.

En cuanto al área infantil, esta ocupa una superficie de 1.778 metros en la que se integrarán juegos para todas las edades. En la zona deportiva se instalarán elementos de gimnasia al aire libre, además de tres mesas de ping-pong, dos canastas y aparatos para la práctica del work out.

En la zona sur del parque se instalará un nuevo parque canino de 1.000 metros, con cerramientos y pavimento adecuado a su uso por parte de los canes y dos fuentes para perros.

En cuanto al mobiliario urbano, se colocarán 95 bancos, de hormigón y madera; y 37 de madera y acero; 55 papeleras, y aparcamientos para bicicletas a lo largo del parque.

De igual forma, se definen todas las redes de servicios necesarias, que incluyen el sistema de riego con casi 20 kilómetros de tuberías, sensores de temperatura y viento alimentados por energía solar y que darán información a un sistema automático de riego telegestionado.

Se contempla un sistema de alumbrado con 200 puntos de luz con tecnología led y telegestión y un sistema de drenaje (más de 1200 metros de tuberías), cuyas aguas pluviales serán almacenadas en un depósito y aprovechadas para el riego de la vegetación del parque.