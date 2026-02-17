Málaga sigue a la espera de su propio Puerto Banús: sin obras tres años después de ser adjudicado a un fondo de Catar

La esperada marina deportiva de San Andrés, con la que Málaga capital espera disponer de su propio Puerto Banús, sigue demorándose en el tiempo.

Tres años pasan ya del momento en que la Autoridad Portuaria adjudicó formalmente la concesión de la lámina de agua y del espacio en tierra sobre el que se proyecta la construcción de casi 600 puntos de atraque (400 de ellos en agua y 200 en tierra), así como un desarrollo comercial de 3.000 metros cuadrados. Todo ello con una inversión de unos 44 millones de euros.

La oferta ganadora de Marina Málaga San, una alianza empresarial encabezada por el mismo fondo de inversión de Catar que pretende desde hace más de una década construir una gran torre hotelera de 144 metros en el dique de levante, sigue sin activar formalmente la obra.

De hecho, pese al discurrir de los meses, Al Alfia, sigue sin tener en sus manos la licencia con la que despejar el camino y arrancar la ejecución material de la marina.

Las fuentes consultadas señalan que el proceso de obtención del permiso por parte del Ayuntamiento se encuentra en su fase final, confiando en que este paso quede desbloqueado en breve. Al tiempo, relacionan la demora en ciertos ajustes en la reorganización de la sociedad concesionaria.

Por su parte, el presidente del Puerto, Carlos Rubio, insiste en que pese al retraso existente, los promotores mantienen "su firme compromiso de ir adelante con esta iniciativa". Y muestra de ello es que, hasta la fecha, han cumplido con los pagos a los que están obligados tras la formalización de la concesión.

Esta operación no es sólo trascendente para el Puerto y sus arcas, sino también para la ciudad, por cuanto supone una pieza de enorme valor estratégico en la configuración de una nueva centralidad urbana.

Sus efectos se sumarán en los próximos años al edificio de oficinas promovido por Merlin Properties y la familia Nieto, así como a la gran transformación de El Bulto, con una torre de 23 plantas de viviendas de lujo diseñada por el estudio Zaha Hadid. Usos a los que agregar el futuro Palacio de la Ópera.

Torre de viviendas diseñado por el estudio Zaha Hadid para la propuesta de Sierra Blanca Estates en El Bulto.

Impacto económico

Para tomar una verdadera dimensión de la propuesta basta con acudir a los números recogidos en la memoria económica del proyecto. De acuerdo con la misma, se estima que en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.

Aunque el valor de la marina repercute en el conjunto de la capital de la Costa del Sol, es indudable que el mejor parado será la Autoridad Portuaria y sus arcas. Y muestra de ello es que una vez finalizado el periodo concesional, en 2070, habrá obtenido del orden de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.

Estas son las principales piezas de la marina de San Andrés: