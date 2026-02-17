Málaga abre el camino a la construcción de 296 viviendas, con 100 VPO, en Churriana

Imagen de archivo de las obras de construcción de una promoción de viviendas. EP

El Ayuntamiento de Málaga allana el camino a la construcción de 296 viviendas, de las que 100 serán de protección oficial, en el distrito de Churriana.

Y ello después de que la Junta de Gobierno Local haya admitido este martes a trámite la propuesta de planeamiento para el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del SUP-CH.6 Atalaya. Al uso residencial hay que sumar nuevos equipamientos y más de 31.000 metros cuadrados de zonas verdes.

Este ámbito fue incorporado al PGOU de 2011 como planeamiento aprobado definitivamente por el Pleno en marzo de 2009 con una superficie de suelo urbanizable programado del PGOU-97.

Sin embargo, una sentencia dictada en 2015 por incumplimiento en lo dispuesto en el decreto relativo a Policía Sanitaria Mortuoria, ha obligado a tramitar un nuevo plan parcial.

El objeto de este documento de Avance del Plan Parcial es definir las condiciones de ordenación para el desarrollo urbanístico de este sector, de modo que se tengan en cuenta los motivos que determinaron la anulación del planeamiento anterior, la nueva delimitación del yacimiento arqueológico La Tosca e incluyendo algunas innovaciones de lo determinado en el PGOU, entre las que se encuentra un incremento del techo edificable de 28.454 metros cuadrados a 33.421,51 metros cuadrados.

La ordenación propuesta se considera adecuada desde el punto de vista técnico y ambiental. Prevé mantener la trama urbana del entorno.

Asimismo, se destina todo el frente norte del ámbito a espacios libres, garantizando la continuidad de las zonas verdes y evitando la implantación de parcelas residenciales en las áreas de mayor desnivel, donde además se localizan las principales áreas de protección arqueológica.

En relación con el reparto de la edificabilidad, la superficie total del sector es de 81.862 metros y el avance propone 33.421,51 metros de techo edificable (un incremento del 27% respecto a la ficha del PGOU y que tendrá que ser justificado en la tramitación del PPO), 22.119,60 metros de suelo edificable, 31.763,66 metros de zonas verdes libres, 10.643,21 metros para equipamiento y 17.335,53 metros para viario.