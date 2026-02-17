De chalet histórico protegido a hostel con 42 plazas: así es el proyecto que toma forma en el Paseo de Sancha de Málaga

Una reciente licencia de obras otorgada por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga va a permitir transformar un histórico chalé del Paseo de Sancha en un hostel moderno con 42 plazas de capacidad.

Así consta en el permiso otorgado a comienzos del pasado mes de diciembre por el ente municipal a la empresa Sunset Hostel del Sur, S. L.

La autorización vio la luz más de un año después de la tramitación, quedando condicionada la actuación a una serie de condiciones patrimoniales, arqueológicas, de accesibilidad y seguridad.

El inmueble, ubicado en el 47 de Paseo de Sancha, se levanta sobre una parcela de 352 metros cuadrados en el distrito Centro, forma parte de un conjunto histórico protegido del Paseo de Sancha, con grado de Protección Arquitectónica I, el nivel máximo.

Formaba parte de un trío de viviendas de principios del siglo XX ejecutadas en el margen del antiguo Camino de Vélez y de estilo decimonónico.

Urbanismo autoriza el cambio de uso de residencial a hospedaje sin ampliación de edificabilidad ni ocupación, manteniendo los 385 metros cuadrados construidos en dos plantas.

No se produce modificación del volumen ni de la envolvente arquitectónica del inmueble, respetando la protección patrimonial del inmueble y su entorno.

6 habitaciones y capacidad para 42 plazas

Clasificado en octubre de 2025 por la Delegación Territorial de Turismo y Andalucía Exterior como albergue de ciudad, el establecimiento contará con 6 habitaciones: una de 12 plazas, dos de 8 plazas, dos de 6 plazas y una de 2 plazas.

Para cumplir la superficie mínima exigida por habitación, fue necesario reformar el proyecto inicial, eliminando un dormitorio en la primera planta para ampliar la habitación 1.1, sin afectar a los parámetros urbanísticos de la licencia.

La licencia incluye exigencias en materia de patrimonio y arqueología. La Delegación de Cultura autorizó la rehabilitación, pero condicionó las obras a un control arqueológico preventivo en toda la superficie del subsuelo afectado.

El promotor deberá presentar un proyecto de actividad arqueológica y una memoria preliminar de la intervención ante la Consejería de Cultura, cuya aprobación será obligatoria antes de iniciar la obra.

El hostel deberá incorporar un ascensor, pasillos de 1,20 metros de ancho, rampas para salvar pequeños desniveles y puertas adaptadas, cumpliendo así con la normativa de accesibilidad y seguridad contra incendios.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento emitió un informe favorable en octubre de 2025, aunque se requerirá una separata específica de protección contra incendios antes de la primera ocupación.

El presupuesto de la obra asciende a 158.572 euros. Las obras deben iniciarse en un plazo de seis meses desde la notificación de la licencia, con un máximo de 36 meses de ejecución.