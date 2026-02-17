Betsson llega a Málaga: el gigante internacional de casino online y apuestas deportivas abrirá su sede en Ágora

Las claves nuevo Generado con IA Betsson Group, operador global de casino online y apuestas deportivas, abrirá una nueva sede en el edificio Ágora de Málaga. La oficina ocupará unos 3.000 metros cuadrados y contará con una terraza exclusiva con vistas al mar, priorizando el bienestar laboral. La llegada de Betsson refuerza el posicionamiento de Málaga como hub de innovación, tecnología y talento internacional en España y Europa. El edificio Ágora acogerá a compañías tecnológicas y espacios flexibles, consolidando el litoral oeste como la nueva área prime de la ciudad.

El último gran edificio de oficinas construido en Málaga, Ágora, recibe un nuevo inquilino. El inmueble, promovido por Grupo Insur, pasa a ser la nueva sede de Betsson Group, operador global de casino online y apuestas deportivas.

La compañía internacional líder en iGaming ha elegido este inmueble, situado en el litoral oeste de la capital de la Costa del Sol, junto a Tabacalera.

Esta llegada pone en valor la capacidad de la urbe para atraer empresas globales que buscan innovación, talento y calidad de vida, consolidando el dinamismo del mercado malagueño y reforzando su posicionamiento como destino corporativo de referencia en España y Europa.

La apertura de esta oficina supone un paso relevante dentro del desarrollo del grupo en España, siempre en línea con su crecimiento internacional.

La operación, asesorada por Savills, comprende aproximadamente 3.000 metros cuadrados distribuidos entre las plantas cuarta y quinta. Esta última dispone de una terraza con vistas al mar, exclusiva para el nuevo inquilino, un valor diferencial que contribuye a mejorar la experiencia y el bienestar en el entorno de trabajo.

El espacio responde a estándares de calidad que fomentan la colaboración, la creatividad y el bienestar en el entorno laboral, en línea con la filosofía de Betsson Group de crear lugares de trabajo de alta calidad presentes en todas sus oficinas, un enfoque que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales.

El edificio, a punto de finalizar las obras, albergará a grandes compañías internacionales, especialmente del sector tecnológico, así como a un operador de espacios flexibles de primer nivel, consolidándose como un hub empresarial de alto valor añadido.

Aranzazu García, responsable de oficinas en Savills Andalucía, señala que la llegada de Betsson “refuerza el liderazgo de Málaga como hub de innovación, tecnología y talento internacional, y confirma que edificios de oficinas de última generación son clave para afianzar el atractivo de la ciudad para compañías globales que buscan conectividad, calidad de vida y espacios de trabajo de primer nivel”.

La firma destaca el excelente momento que vive el mercado de oficinas en Málaga impulsado por una demanda muy activa y por la consolidación del litoral oeste como la nueva área prime de la ciudad.

Sobre Betsson Group

Fundada en 1963, Betsson Group es una empresa operadora global líder en apuestas deportivas y juegos al azar en línea, que ofrece entretenimiento a millones de jugadores en todo el mundo a través de diversas marcas galardonadas, incluida su marca insignia, Betsson.

Gracias a su tecnología propia y a una amplia gama de productos, Betsson ofrece sus servicios tanto de forma directa a los jugadores (B2C) como a través de socios comerciales (B2B). La visión del grupo es brindar la mejor experiencia al cliente en la industria.

Un pilar fundamental de su estrategia es la sostenibilidad, ya que asumir la responsabilidad hacia los clientes, empleados y comunidades es esencial para garantizar un negocio exitoso y duradero.

Betsson Group cuenta con más de 2.800 empleados ubicados en Europa, Sudamérica, Asia y Norteamérica. Su empresa matriz, Betsson AB, cotiza en el Nasdaq Stockholm Large Cap.