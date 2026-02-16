La Universidad Católica de Murcia (UCAM) llega a Málaga: su nueva sede estará en el histórico edificio de Tabacalera

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad Católica de Murcia (UCAM) se establece en Málaga tras adquirir la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), ubicada en el edificio de Tabacalera. El objetivo de UCAM-ESESA es ofrecer formación internacional y especializada, colaborando con la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios y colegios profesionales de Málaga. Se mantendrán los másteres actuales de ESESA y se planea ampliar la oferta académica con grados como el Bachelor's in Entrepreneurship y programas prácticos enfocados en tecnología y liderazgo. La operación supone la incorporación de los profesionales de ESESA y refuerza la presencia de la UCAM en la Costa del Sol, tras no haber sido seleccionada en concursos previos para universidades privadas en la ciudad.

Tras no pocos intentos, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) se implanta en Málaga. Y lo hace tras comprar la Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), cuya sede se encuentra localizada en el histórico edificio de Tabacalera, en la zona oeste de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer este lunes la propia institución educativa. Por medio de una nota oficial, la UCAM asegura tener el objetivo de dotar a ESESA de una "destacada perspectiva internacional", impartiendo formación especializada de vanguardia al servicio de las empresas de la ciudad andaluza.

En este sentido, precisa que el nuevo centro de formación "nace con la vocación de ser un socio estratégico para las empresas y entidades que necesitan talento con criterio tecnológico y capacidad de ejecución para escalar negocios tradicionales, profesionalizar empresas familiares y construir sólidos proyectos internacionales".

Para ello, trabajará en estrecha colaboración con entidades como la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios (CEM) y colegios profesionales de Málaga.

La UCAM cuenta este curso 2025-26 con más de 22.000 alumnos, de los cuales casi 6.000 son extranjeros, procedentes de 135 países.

"UCAM-ESESA estará conectada con nuestra red global de alianzas para aportar valor al tejido productivo de Málaga, al ofrecer a los directivos y profesionales herramientas de vanguardia para competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado", ha afirmado María Dolores García, presidenta de la Universidad.

La adquisición de ESESA incluye la incorporación de los profesionales que integraban la entidad, que mantendrá su esencia originaria, dando continuidad a la impartición de sus actuales másteres, en Marketing, Finanzas, Asesoría Fiscal y Análisis de Datos e Inteligencia Artificial.

El consejo asesor seguirá presidido por el Ayuntamiento de Málaga, por la concejala del área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y captación de Inversiones y delegada de Universidades, Alicia Izquierdo.

Al mismo tiempo, trabaja en la ampliación de la oferta académica, con el objetivo de incorporar un nuevo grado universitario, el Bachelor’s in Entrepeneurship (Grado en Emprendimiento, en inglés) y otros títulos de vanguardia profundamente prácticos.

Entre ellos, se mencionan programas a medida para las compañías, en los que la analítica, la ciberseguridad, la tecnología, la responsabilidad social y el liderazgo estén al servicio de la toma de decisiones.

La operación permite a la UCAM disponer de un centro estratégico de operaciones en la capital de la Costa del Sol tras el descalabro que supuso no haber sido una de las entidades elegidas para el desarrollo de dos universidades privadas.

Pese a que durante meses se dio por seguro el acuerdo con el Ayuntamiento (llegó a firmarse un protocolo de intenciones a finales de 2018) para la cesión de una gran parcela para la construcción de un campus propio, los planes quedaron anulados cuando el Consistorio tomó la decisión de abrir un concurso público. Y pese a que participó en el mismo, la UCAM no fue una de las seleccionadas.