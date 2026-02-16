El PSOE se desmarca de Daniel Pérez y sus sospechas sobre las VPO en Málaga: "No debemos hacer política como Ayuso"

El PSOE de Málaga se desmarca de manera rotunda de su portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y de su denuncia sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad en los últimos diez años.

Lejos de respaldar las graves acusaciones vertidas por Pérez, quien puso en duda la labor del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) sin aportar pruebas, la Ejecutiva provincial socialista ha salido al paso y ha rechazado de plano esta forma de actuar.

Así se ha manifestado el secretario de Vivienda del PSOE de Málaga, Antonio Vargas, al ser preguntado por EL ESPAÑOL de Málaga.

Vargas aseguró que el partido ignora la existencia de irregularidades y defendió que cualquier denuncia debe estar "muy fundada". "Este país está absolutamente cansado de que se empuerque la vida política tirando la piedra y escondiendo la mano o haciendo veladas acusaciones que luego no terminan de ser”, afirmó con contundencia.

El responsable socialista, con numerosos años de experiencia en el ámbito del peritaje judicial en edificación, señaló que las denuncias "de gratis" en materia urbanística son uno de los males de la sociedad y advirtió de que no se puede actuar sin pruebas.

"Dani es quien tiene que desarrollar la denuncia que ha hecho, poner papeles sobre la mesa. Es evidente que si hay alguien que ha metido la mano o ha hecho las cosas mal habrá que pedirle las responsabilidades que sean necesarias, pero que se diga simplemente que hay que investigar diez años…", expuso.

Vargas también mostró su preocupación por el efecto de este tipo de declaraciones sobre el personal municipal.

A su juicio, insinuar irregularidades sin señalar responsables concretos "levanta dudas sobre funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento", recordando que un político no podría cometer irregularidades "sin la colaboración del funcionario o del trabajador". "No tenemos ningún elemento objetivo para decir que alguien ha hecho lo que se insinúa", subrayó.

Además, equiparó este tipo de prácticas con las que el propio PSOE viene criticando en otros ámbitos. "Es el mismo hecho lamentable que estamos denunciando de Manos Limpias… Nosotros no debemos comportarnos de esta forma", afirmó, añadiendo que "el PSOE no debe hacer política como Ayuso".

En lo que sí coincidió Vargas con Pérez es en la necesidad de que desde el Consistorio se den explicaciones sobre el retraso en la entrega de las viviendas de la Avenida Ingeniero José María Garnica.

Las declaraciones de Vargas se producen después de que el pasado jueves Daniel Pérez, acompañado de varios concejales del grupo municipal socialista, pusiera en cuestión el sistema de adjudicación de VPO en Málaga.

"Sospecha permanente"

En concreto, reclamaba "dar la máxima transparencia y acabar con la sospecha permanente que existe en Málaga”. Una afirmación que no estaba avalada ni acompañada de pruebas o mayor concreción. Lo único que se indicaba era que en la ciudad “no puede repetirse lo ocurrido en otras ciudades, donde se han destapado irregularidades graves”. En concreto, se refería al “escándalo” de Alicante.

De las manifestaciones de Vargas se desprende que la decisión de Pérez de salir públicamente con este asunto no cuenta con el respaldo previo de la estructura provincial del partido, evidenciando un desencuentro interno sobre la estrategia a seguir en relación con la gestión de las VPO en Málaga.

Este episodio ve la luz casi un año después de que Josele Aguilar tomase las riendas del PSOE provincial, puesto en el que sustituyó a Pérez, que ha mantenido el cargo como referente socialista en la Casona del Parque hasta la fecha.

Y, salvo sorpresa, todo hace indicar que así seguirá siendo cuando queda poco más de un año para las elecciones de mayo de 2027.