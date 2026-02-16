Málaga da el primer paso para ceder a Fundación Unicaja suelo por 17,5 millones para su sede y un espacio cultural

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia el trámite para ceder a Fundación Unicaja la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria, valorada en 17,5 millones de euros. Fundación Unicaja planea construir en este espacio su sede y un centro cultural vanguardista, con auditorio para 500 personas, zonas expositivas, talleres y espacios inmersivos. El proyecto contempla una inversión de unos 30 millones de euros y actividades culturales variadas, como conciertos, exposiciones, talleres de arte y literatura, y programación musical en la terraza. El edificio también dará valor al yacimiento arqueológico existente, incluyendo una zona expositiva con suelos transparentes y espacios para conferencias y actividades educativas.

Casi un año después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, hablase abiertamente de su intención de ceder la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria a la Fundación Unicaja, la operación empieza a tomar forma.

De hecho, este martes la Junta de Gobierno Local dará cuenta de la aprobación del protocolo de intenciones entre el Consistorio y la entidad para ejecutar "una política decidida en pro de la cultura como foco del progreso y desarrollo económico y social".

Se trata, según confirman desde la Casona del Parque, del inicio del trámite para la cesión de los terrenos, situados junto a la plaza de la Merced. Sobre los mismos, Fundación Unicaja pretende levantar su sede, desde la que desarrollar su programa cultural, incluyendo conciertos, exposiciones y actividades sociales, culturales y educativas.

El suelo sobre el que se prevé la construcción de este centro cultural está valorado en 17.560.692,40 euros, tiene casi 1.300 metros cuadrados de superficie y 6.340 metros de techo máximo edificable. Está calificado como de servicio de interés público comercial.

En el mencionado protocolo de intenciones, el Ayuntamiento se compromete al inicio del expediente de concesión demanial de este suelo que permitirá a Fundación Unicaja instalar su sede en este espacio y desarrollar su actividad cultural, considerada de interés público municipal.

Este protocolo estará vigente durante dos años desde la fecha de su firma o, en caso de ser inferior el período, hasta la fecha de la formalización de la concesión demanial prevista de la parcela.

Detalles del proyecto

Tomando en consideración el proyecto diseñado por Fundación Unicaja, su apuesta pasa por levantar un edificio vanguardista y diseñado por un estudio "de reconocida fama internacional"; con planta baja, tres alturas y ático; auditorio central para 500 personas; zonas expositivas con hasta 1.000 metros cuadrados; talleres y salas multiusos; espacio inmersivo para contemplar los restos arqueológicos desenterrados en el subsuelo…

Las primeras estimaciones elevan a unos 30 millones de euros el valor de la inversión, a los que añadir gastos anuales de unos 4 millones.

El futuro inmueble albergaría no solo el pretendido centro cultural y social, sino también la sede de la Fundación Bancaria Unicaja, que dispondría de unos 350 metros cuadrados.

El programa ideado busca complementar y diferenciarse de la oferta de los otros espacios, añadiendo soluciones que van desde las artes plásticas, a la literatura, el teatro o la música en directo.

Programa de acciones

De manera precisa, se indica que el auditorio partirá de un estreno acompañado de diferentes ciclos musicales, entre los que figuran conciertos de jazz y de repertorio de cámara y piano (un total de cinco por género y por temporada, con frecuencia bimensual), y de corrientes actuales, jornadas de improvisación creativa o Jam Sessions, un ciclo de teatro (con precios especiales para jóvenes estudiantes) y conciertos temáticos ligados a las exposiciones temporales del centro.

Al tiempo, con el objetivo de llegar a todos los públicos, el centro incluye en su apartado escénico la iniciativa Atardeceres en la terraza, que prevé sesiones con música de dj en la cubierta superior del edificio en los meses de verano.

En lo que respecta a las artes plásticas, la Fundación se compromete a inaugurar distintas exposiciones temáticas e individuales al año, a lo que se agrega el uso del área al aire libre y las incluidas en los espacios inmersivos.

Todo ello convivirá en las aulas multiusos, con talleres de arteterapia y musicoterapia y los artísticos para menores y familias; talleres creativos sobre la Navidad, fotografía, música, arte digital, pintura, acuarela y escultura; clubes de lectura, encuentros con autores y actividades infantiles de iniciación a la lectura.

Así será el edificio

La intención del promotor es el de construir un nuevo edificio, de carácter "muy singular" que, con un desarrollo de planta baja, más tres alturas y un ático con una gran terraza abierta, acoja, los siguientes usos:

Sede Institucional de la Fundación Bancaria Unicaja (despachos institucionales, sala de patronatos, zona de trabajo para personal adscrito a OO.GG. y Dirección General: 350 metros cuadrados.

Departamento de Actividades Culturales: 700 metros.

Auditorio modulable para 500 personas: 600 metros x 3 (PB + 2 alturas), lo que supone 1.800 metros.

Dos espacios expositivos: cada uno de ellos de 500 metros.

Espacio expositivo al aire libre: situado en la terraza, con hasta 440 metros.

Dos talleres o espacios multiusos modulables: cada uno de ellos de 200 metros.

Cafetería (ático): 200 metros.

Servicios: 210 metros.

Instalaciones y almacenes: 375 metros.

Accesos y circulación: 1.000 metros.

A estas superficies sobre rasante hay que añadir la apuesta por un espacio que permite poner en valor el yacimiento arqueológico existente. Y ello con el fin de darle visibilidad e, incluso, utilidad. Se pretende desarrollar un sótano en el edificio que albergue: