Campamentos y servicio de canguro gratis en Málaga: así puedes conseguir plaza para tus hijos este verano

Francisco Cantos, concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, y Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, este martes, en rueda de prensa. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ofrece este verano campamentos socioculturales y deportivos gratuitos, así como servicio de canguro a domicilio, para facilitar la conciliación familiar y laboral. Ambos servicios están dirigidos a familias empadronadas en Málaga con menores de hasta 16 años (hasta 21 en caso de discapacidad), priorizando situaciones de necesidad o vulnerabilidad. Los campamentos de verano, con 750 plazas, se desarrollarán del 29 de junio al 28 de agosto y ofrecerán actividades lúdicas, educativas y deportivas en diferentes turnos. El servicio de canguro a domicilio cubrirá necesidades puntuales entre el 1 de junio y el 25 de septiembre para menores entre 4 meses y 10 años, o hasta 16 años si tienen necesidades especiales.

El Ayuntamiento de Málaga volverá a ofrecer este verano dos servicios gratuitos con los que facilitar la conciliación familiar y laboral. El primero de ellos, de cuidado de menores a domicilio; el segundo, el de los campamentos socioculturales y deportivos.

Ambas iniciativas forman parte de Plan Málaga Ciudad Corresponsable, que cuenta con un presupuesto de 680.344,83 euros. De esta suma, 566.204,13 se financiarán a través de la subvención otorgada por la Junta de Andalucía, con cargo al Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad.

Serán personas beneficiarias las madres, padres o demás personas que ostenten la tutela de menores que estén empadronadas en el municipio de Málaga y que tengan necesidades objetivables de conciliación de carácter puntual y extraordinario o dificultades para satisfacer estas necesidades a través de los servicios municipales ordinarios u otros de instituciones públicas.

El concejal delegado del Área de Derechos Sociales, Francisco Cantos, junto a la delegada territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, han informado este lunes sobre estas dos acciones, previstas para menores de hasta 16 años. El pasado verano se beneficiaron 525 menores de un total de 227 familias malagueñas.

Campamentos de verano

Es un servicio de cuidado diurno de menores de 3 a 16 años o hasta 21 en caso de discapacidad, en espacios públicos, mediante la realización de campamentos lúdicos, educativos, culturales y de fomento de la corresponsabilidad y la diversidad.

Se desarrollará en periodo estival, desde el 29 de junio al 28 de agosto de 2026, de lunes a viernes en horario de 7:30 a 17.00 horas según las necesidades de las familias solicitantes, en turnos de dos semanas cada uno.

El número total de plazas a prestar durante todo el servicio asciende a 750, aunque podrán aumentarse. Este campamento englobará, a su vez, un conjunto de talleres, actividades, salidas y excursiones a museos, cine, parques naturales, playas o instalaciones deportivas.

El desarrollo de esta acción se encuentra en fase de licitación con un presupuesto de 379.824,09 euros (IVA incluido).

Este programa se complementará con una nueva convocatoria de subvenciones para el acceso al programa de campamentos urbanos Educa en verano 2026.

Mediante esta iniciativa que el Ayuntamiento viene impulsando desde 2011, se ayuda a familias con hijos de entre 3 y 12 años (incluidos) a financiar parcial o totalmente el gasto de inscripción y disfrute de los campamentos urbanos de menores, organizados tanto por entidades públicas como privadas, durante el periodo vacacional de los meses de verano.

Servicio de cuidados en domicilio Nos cuidamos

Se trata de un servicio de atención domiciliaria a menores con edades comprendidas entre los 4 meses y los 10 años de edad, o hasta 16 años en el caso de menores con necesidades especiales.

Se configura como un servicio puntual, no estructural, que atenderá necesidades no prolongadas en el tiempo de lunes a domingos en horario de 7:00 a 21:00 horas (festivos incluidos), pudiendo beneficiarse de entre tres y siete horas diarias.

El periodo de ejecución está previsto entre el 1 de junio y el 25 de septiembre, contemplándose 6.070 horas de servicio. La ejecución de este contrato saldrá a licitación en los próximos días con un presupuesto de 149.541,12 euros (IVA incluido).

Las actuaciones en el domicilio familiar estarán adaptadas a la edad de los menores e incluirá actividades lúdicas, artísticas y creativas, lectura de cuentos, alimentación e higiene.

Igualmente, se contemplan actividades fuera del domicilio en entorno cercano (jardines o parques infantiles) o la recogida de centros o actividades dirigidas a los mismos.

En este sentido, se procurará mantener en la familia al mismo profesional asignado. Todo el personal deberá estar identificado externamente y en todo momento a través de una prenda de vestuario superior identificativa y una tarjeta con su nombre y apellidos.

Requisitos y personas beneficiarias

Los motivos por los que se podrá solicitar son para asistir al trabajo, a un curso de formación ocupacional o entrevistas de trabajo, asistencia obligatoria en cualquier organismo público o privado, participación social, cultural o deportiva; u otras necesidades o circunstancias personales debidamente acreditadas que serán valoradas por el equipo técnico municipal.

Para el acceso a estos servicios se considerará como criterio preferente el nivel de renta, dando prioridad a las siguientes circunstancias: familias monoparentales, personas con discapacidad, familias numerosas, unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados, mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, personas en riesgo de exclusión social y el nivel de rentas y cargas familiares.

En cualquier caso, se trata de un servicio puntual encaminado a facilitar la conciliación familiar y las necesidades y circunstancias de naturaleza extraordinaria, no algo estructural.

Como en la edición del año pasado, el acceso al servicio se realizará mediante la correspondiente solicitud que, cuando esté operativa, se habilitará en la web del Plan Málaga Ciudad Corresponsable https://malagaciudadcorresponsable.eu/ y será necesario contar con el consentimiento de todos los tutores legales de los menores, los cuales serán seleccionados siguiendo los citados criterios de preferencia.